Grupo Amor Exigente se reúne no Santuário da Vila Nova em Londrina

Conhecido por ajudar e apoiar pais que têm filhos com problemas de drogadição, o grupo Amor Exigente agora se reúne também no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na rua Grajaú, 257, Vila Nova, região central de Londrina. O encontro é aberto à comunidade, toda terça-feira, das 19h30 às 21h30. De acordo com o coordenador regional do Amor Exigente, Mário Eustáquio de Oliveira Furtado, no início há uma breve palestra sobre diversos assuntos ligados à temática. Em seguida, os participantes são divididos em grupos, para um momento de partilha. “Nossas reuniões são de mútua e autoajuda”, afirma.





Fundado na década de 1960 nos Estados Unidos, o Amor Exigente foi implementado no Brasil em 1984. Em Londrina, o primeiro grupo foi fundado por Mário e sua esposa Neide no início da década de 1990. Desde então, já formaram mais de 60 grupos em todo o Paraná.

A filosofia do Amo Exigente é contribuir com mudanças comportamentais na família e na sociedade, em busca de qualidade de vida e de se tornar referência segura para pessoas que procuram ajuda para lidar com familiares drogaditos. “Atendemos quem precisar de atenção nessa área, desde pais que tenham filhos com problema de drogadição e comportamento inadequado até jovens adictos, procurando fazer com que possam viver em sobriedade”, afirma o coordenador.





PROTEÇÃO SOCIAL

Uma das missões do Amor Exigente é ser um programa de proteção social que apoia e facilita as mudanças comportamentais na família e na sociedade, visando a qualidade de vida, a prevenção e o tratamento de diversas dependências. Diversos pais que já passaram pela experiência de ter um filho adicto contribuem como voluntários, divididos em grupos para acolher e atender as famílias e os dependentes químicos em sobriedade que participam e frequentam o grupo.

Entre as ações, estão o acolhimento de pais, filhos, cônjuges ou de familiares próximos que possuem entes queridos acometidos pela dependência química. Além disso, os voluntários também acolhem dependentes químicos e de outras compulsões, incluindo jogos de azar até pornografias.





No Amor Exigente, os participantes receberão orientações e encontrarão um ambiente seguro de partilha, com respeito por parte dos demais integrantes além de sigilo e segredo nas conversas e partilhas realizadas.





Para o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, o local é propício para realizar esse tipo de encontro. “A Casa da Mãe é a casa de todos os seus filhos, por isso, abrimos as portas para que o Amor Exigente possa se reunir e realizar o seu trabalho, já reconhecido pela sociedade e tão importante para as famílias que passam por situações como essa”, ressalta o sacerdote. O padre ressalta que o Santuário é referência em sediar reuniões de diversos grupos de atendimento, já que tem uma dimensão arquidiocesana.





(Com informações do Santuário)