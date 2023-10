Halloween: de onde vem o dia das Bruxas e sugestões de receitas para comemorar

O Haloween ou Dia das Bruxas, mundialmente conhecido, surgiu há mais de 2 mil anos baseado nas celebrações do povo Celta. Naquela época, eles acreditavam que o Halloween – chamado também de Samhain – era uma ocasião especial, em que a divisão entre os mundos visíveis e invisíveis se tornava mais sutil. Era o momento em que as forças sobrenaturais estavam ativas e livres para fazer o que bem quisessem. Estavam abertas as portas para todos os seres.





Na tradição Celta, o Halloween celebrava a chegada do Ano Novo. Um réveillon que começava no dia 31 de outubro e só terminava no dia 02 de novembro. Chamada de Época de Passagem, a data era considerada o momento mais propício para a realização dos desejos, diz Tânia Gori, presidente da Associação Brasileira de Bruxaria.

Prepare a festa de Halloween





Significados simbólicos

Use e abuse de abóboras recortadas! Faça orifícios em forma de olhos, boca e nariz e ilumine internamente com velas nas cores preta, roxa e laranja. A abóbora simboliza a fertilidade e a sabedoria. A vela indica os caminhos para os espíritos do outro plano astral.





Dentro do caldeirão, os convidados atiram moedas e mensagens escritas com pedidos dirigidos aos espíritos. Para substituir a fogueira, use uma lâmpada envolvida em papel celofane vermelho, amarelo e laranja. No final da festa, as moedas devem ser recolhidas para serem doadas aos necessitados até o dia 2 de novembro. Os bilhetes com os pedidos devem ser queimados para que os desejos sejam mais rapidamente atendidos, pois se elevarão por meio da fumaça.

Para servir seus convidados, você poderá fazer tortas e bolos e decorar a mesa com abóboras iluminadas, maçãs vermelhas e ainda servir vinho e cerveja.





O Halloween é um momento de grande festa e confraternização, pois como os portais estão abertos para estabelecer um contato maior com todos os elementais. Por isso, no final da festa é importante reunir os amigos e fazer um bonito ritual.

Ponche Mágico





Separe algumas maçãs e um bom vinho. As maçãs devem ser cortadas em pequenos cubos e depositadas em um jarro de vidro acrescidas do vinho. À noite, deve-se acender duas velas cor de laranja e os participantes do ritual farão uma roda com as mãos dadas e mentalizarão desejos. Nesse momento, quem estiver liderando o ritual coloca o vinho nos cálices dos participantes. Quem tiver mais pedaços de maçã no seu cálice terá seu desejo realizado mais depressa.

Pasteizinhos de Freya (para amor e amizade)







4 ½ xicaras (chá) de farinha de trigo (sol)

2 colheres (chá) de fermento em pó (Lua)

½ colher ( chá ) de sal (Lua)

4 ovos (sol)

¾ de xícara (chá) de açúcar (Lua)

4 colheres (sopa) de água

casca de limão

canela em pó (sol)





Misture tudo e abra a massa.





Recheio





4 maçãs picadas (Vênus)

½ xícara de uvas passadas (Júpiter)

½ xícara de açúcar (Lua)





Misture tudo. Coloque o recheio nos quadrados. Feche as 4 pontas. Asse até dourar.





Calda





3 colheres de mel

2 colheres de gengibre em pó

2 xicaras de açúcar

2 xicaras de água

Sementes de papoula





Misturar tudo e dispo em cima dos pasteizinhos