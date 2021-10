Home office: saiba como começar bem em um trabalho totalmente remoto

Iniciar um novo emprego é sempre um desafio, quase uma aventura. Aprender a rotina da empresa, a organização e cultura é um processo importantíssimo para qualquer novo funcionário. No entanto, quando o trabalho não é presencial, essa fase pode ser um pouco mais desafiadora.

No home office, o modelo de trabalho mais popular desde o início da pandemia, não existe proximidade física com a equipe, com os líderes ou com outros membros da empresa. São poucos os momentos de convivência para além das reuniões, e o ambiente deixa no ar o questionamento: como se integrar de maneira fácil e suave?

Organizando seu espaço





A começar pelo home office em si, a esta altura de 2021 já ficou claro para muitos dos trabalhadores, que tiveram de se adaptar ao modelo, que misturar casa e trabalho pode prejudicar a rotina dos dois mundos.





Por esse motivo, o primeiro passo é organizar seu espaço. Encontrar um cômodo da casa que possa ser transformado em escritório é o ideal, mas, para quem não tem muitas opções, transformar uma mesa ou um canto da sala em um espaço mais organizado e separado do resto do ambiente já é uma ação altamente benéfica.





A noção de separação entre casa e trabalho é essencial para a saúde das duas esferas. Após esta separação dos espaços, basta verificar todos os dispositivos eletrônicos envolvidos no seu home office, garantindo seu funcionamento. Assim, estará tudo pronto para garantir a rotina de trabalho, sem interrupções ou baixas na produtividade.





Conhecendo sua empresa





Após ter preparado seu local de trabalho e garantido o funcionamento do equipamento, é hora de conhecer a empresa onde você irá trabalhar. Muitas oferecem material de apoio e introdução. Caso você não o receba, nada te impede de solicitá-lo ao líder da equipe ou gerente.





Também procure na internet, vasculhe o site da empresa, aprenda sobre a estrutura, a história e os serviços. A partir daí, comece a fazer conexões com outros funcionários, seja da sua equipe ou de outras equipes que se relacionam.





Networking e relações profissionais





Uma média base de networking é de 30 minutos por dia; essa ação pode ser tomada através de conversas feitas nos grupos em plataformas como WhatsApp, em reuniões de trabalho ou reuniões informais combinadas pelo próprio funcionário.





Combinar chamadas curtas para tirar dúvidas é uma ótima forma de começar. Depois disso, pode se conectar ao resto da equipe nas redes sociais, interagir através delas, marcar chamadas novas para conhecer melhor os outros colaboradores, e assim por diante.





Algumas empresas oferecem um dia do mês, com horário livre e em chamada, para simular um happy hour com os colaboradores. Aproveite esses dias para conhecer a equipe. Falar, participar e compartilhar sobre si mesmo é essencial.





Com essas poucas ações, já é possível chegar nos primeiros dias de trabalho com um alto nível de rendimento quanto ao seu aprendizado e integração. O processo não é rápido; é necessário ter paciência e genuíno interesse no seu novo emprego.





Desde o início da pandemia de coronavírus, na primeira metade do ano de 2020, o home office tem sido o modelo de trabalho praticamente padrão entre os setores da economia onde o trabalho é corporativo e realizado em escritório. Acompanhando esse movimento, as empresas têm oferecido não só a migração dos funcionários já estabelecidos, como também novas vagas especificamente desenhadas para o home office.





A previsão é de que essa forma de trabalhar não só continue como tendência, como também se torne parte integral no futuro dos modelos de trabalho. A pandemia acabou por apenas acelerar alguns processos já em andamento, e, agora, mais do que nunca, trabalhadores devem se adaptar e aprender para começar bem.