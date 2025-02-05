Homem acumula gordura e colesterol nas mãos após adotar dieta carnívora

Um homem de 40 anos apresentou nódulos de gordura e colesterol acumulados sob as palmas das mãos, solas dos pés e cotovelos após adotar uma dieta carnívora cerca de 8 de meses antes do diagnóstico. O caso foi publicado na revista científica Jama (Journal of the American Medical Association), uma das mais renomadas do mundo.





O paciente, morador dos Estados Unidos, adotou como hábitos alimentares uma alta ingestão de gorduras, consistindo em três a quatro quilos de queijo, tabletes inteiros de manteiga e gordura adicional incorporada a hambúrgueres diários.





Aos médicos, ele disse que a dieta tinha feito com que ele perdesse peso, se sentisse mais disposto e tinha dado a ele maior clareza mental.





Mas com um nível de colesterol excedendo 1000 mg/dL (o nível de colesterol total normal é inferior a 190 mg/dL), recebeu o diagnóstico de xantelasma –surgimento de placas formadas por depósitos de gordura e colesterol que se acumulam sob a pele.





Segundo a revista médica, o caso destaca o impacto dos padrões alimentares nos níveis de lipídios e a importância de gerenciar a o colesterol alto para prevenir complicações.





Estima-se que cerca de 40% da população brasileira possui colesterol alto, um número acima do registrado na população americana (38,1%).





O colesterol alto no sangue pode ser responsável por doenças cardiovasculares, sendo as principais o infarto do miocárdio ou AVC (acidente vascular cerebral). A hipercolesterolemia, como é chamada a condição do colesterol alto, no entanto, é praticamente assintomática.





Manter uma dieta rica em alimentos naturais, praticar atividade física com frequência e controlar o peso são as formas mais eficientes para reduzir a taxa de colesterol total.



