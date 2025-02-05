Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Hambúrgueres diários

Homem acumula gordura e colesterol nas mãos após adotar dieta carnívora

Folhapress
04 fev 2025 às 21:00

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 40 anos apresentou nódulos de gordura e colesterol acumulados sob as palmas das mãos, solas dos pés e cotovelos após adotar uma dieta carnívora cerca de 8 de meses antes do diagnóstico. O caso foi publicado na revista científica Jama (Journal of the American Medical Association), uma das mais renomadas do mundo.

O paciente, morador dos Estados Unidos, adotou como hábitos alimentares uma alta ingestão de gorduras, consistindo em três a quatro quilos de queijo, tabletes inteiros de manteiga e gordura adicional incorporada a hambúrgueres diários.

Aos médicos, ele disse que a dieta tinha feito com que ele perdesse peso, se sentisse mais disposto e tinha dado a ele maior clareza mental.

Mas com um nível de colesterol excedendo 1000 mg/dL (o nível de colesterol total normal é inferior a 190 mg/dL), recebeu o diagnóstico de xantelasma –surgimento de placas formadas por depósitos de gordura e colesterol que se acumulam sob a pele.

Segundo a revista médica, o caso destaca o impacto dos padrões alimentares nos níveis de lipídios e a importância de gerenciar a o colesterol alto para prevenir complicações.

Estima-se que cerca de 40% da população brasileira possui colesterol alto, um número acima do registrado na população americana (38,1%).

O colesterol alto no sangue pode ser responsável por doenças cardiovasculares, sendo as principais o infarto do miocárdio ou AVC (acidente vascular cerebral). A hipercolesterolemia, como é chamada a condição do colesterol alto, no entanto, é praticamente assintomática.

Manter uma dieta rica em alimentos naturais, praticar atividade física com frequência e controlar o peso são as formas mais eficientes para reduzir a taxa de colesterol total.

Leia também:

Imagem
Uso de maconha em casa aumenta intoxicação de crianças expostas, mostra estudo
Uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos mostrou que o uso recreativo de Cannabis em casa aumenta em cinco vezes a intoxicação por THC (tetrahidrocanabinol) de crianças que vivem no mesmo domicílio.
homem gordura dieta Hambúrguer colesterol Colesterol Alto
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas