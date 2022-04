Horóscopo: confira as previsões para os signos em abril

O mês de abril começa enquanto o Sol está transitando por Áries, o primeiro signo do zodíaco. Isso significa que ano novo astrológico acabou de acontecer, no dia 20 de março. Portanto, podemos esperar muita energia, criatividade e oportunidades durante as próximas semanas.

As coisas começam a mudar a partir do dia 19 de abril, quando o Sol entra em Touro. A capacidade taurina de crescer mantendo os pés no chão será ativada em todos nós, mas o eclipse que acontece neste mesmo signo no penúltimo dia do mês indica um momento tenso na vida profissional e financeira.

Quer entender mais sobre essa influência? A astróloga Vic Costa, do Astrocentro, nos conta sobre o horóscopo mensal de abril de 2022. Confira:





Áries





A passagem do ano astrológico, que acontece no último dia 20 com a entrada do Sol em Áries, faz com que nativos deste signo se sintam mais animadas e determinadas. O começo de abril será muito marcado por esses sentimentos, visto que começa com uma Lua nova em Áries logo no primeiro dia do mês.

Apesar de essa lunação fazer com que você se sinta mais iluminado e expansivo, será preciso ter muito cuidado com a tendência a se irritar facilmente e “partir pra briga”. As energias arianas te levam a agir com mais energia, iniciativa e coragem, elas também têm o potencial de evidenciar sua falta de paciência.





Além disso, Marte (que é o planeta regente de Áries), está transitando por Aquário desde o mês de março, fazendo com que você se sinta incomodado de uma forma mais profunda com aquilo que considera injusto. Isso pode ter feito com que você tenha sido julgado como “rebelde sem causa” e pode ter afetado até mesmo os seus relacionamentos afetivos.





A partir do dia 15 de abril, esse cenário começa a mudar, porque Marte ingressa em Peixes. Como esse astro estará se aproximando novamente de Vênus (que já estará em Peixes desde o dia 5 deste mês), você tende a mudar o jeito de abordar e reagir às pessoas. A vontade de criar conexões profundas indica um bom momento para se aproximar de quem ama.





Esse signo desperta o espírito de comunhão, aumentando nossa sensibilidade e empatia. Por isso, será um bom momento para ter conversas mais pacíficas, em que ambas as partes estão abertas para se entender melhor. Além de te despertar mais paciência, sua intuição e espiritualidade também recebem atenção devido à influência piscina.





Touro





Abril não será muito tranquilo para os taurinos, principalmente durante a última semana do mês. Para começar, seu planeta regente, Vênus, está transitando por Aquário desde março - e esse posicionamento forma uma quadratura com o seu Sol natal. Isso significa que você estará mais propenso a iniciar discussões.





Neste momento, aquilo que parecer injusto ou desagradável para você se torna mais nítido e pode gerar a necessidade de renovar contratos. Em outras palavras, a forma como as coisas funcionam pode não parecer certa na sua cabeça e, por isso, você tende a se posicionar de forma um pouco agressiva.





Esse comportamento tende a afetar os relacionamentos pessoais e profissionais, mas é especialmente importante ter cuidado no trabalho. Afinal, não podemos deixar as emoções tomarem conta em contextos profissionais.







A partir da segunda semana do mês, porém, as coisas tendem a se amenizar internamente e você passa a enxergar o outro com mais empatia. Vênus estará transitando pelos primeiros graus de Peixes, o que indica um bom momento no amor, para fazer dates mais caseiros (como um jantar ou filme e pipoca) ou simplesmente curtir programas com a sua família.





No dia 10 de abril, Mercúrio ingressa em Touro, o que indica um bom momento no trabalho, para tentar colocar as coisas em ordem e resolver pendências. É muito importante ter isso como prioridade no começo do mês, para se preparar para o eclipse que acontece no seu signo no dia 30. Esse fenômeno pode trazer instabilidade financeira e emocional, então, busque ficar mais introspectiva e não tome decisões precipitadas.





Gêmeos





O mês de abril se inicia com a presença de Mercúrio (seu planeta regente) em Áries, próximo ao Sol. Esse posicionamento indica que as primeiras semanas serão muito movimentadas, cheias de compromissos (pessoais e profissionais). Será um momento propício para tirar as ideias do papel, com coragem e determinação.





Pelo lado bom, Mercúrio em Áries faz com que você se sinta mais motivado, mas será preciso ter muito cuidado para não deixar que as emoções afloradas te levem a agir de forma excessiva - ficando “brigão” ou se chateando com muita facilidade.





A partir do dia 10 de abril, quando Mercúrio ingressa em Touro, as coisas se acalmam internamente e também do lado de fora. A influência deste signo faz com que as pessoas sintam mais vontade de harmonizar seus relacionamentos, o que também acontece devido ao trânsito de Vênus por Peixes.





Além disso, a presença do seu regente no signo de Touro faz com que os geminianos tenham mais foco nas finanças. É importante desacelerar e colocar os pés no chão, para perceber alguns hábitos ou manias que estejam sendo prejudiciais - para o trabalho ou para a vida pessoal.





Apesar da vontade de se conectar com o outro, que é evidenciada pela presença de Vênus, Marte, Júpiter e Netuno em Peixes ao longo deste mês, esse signo forma uma quadratura com Gêmeos. Esse aspecto desarmônico pode fazer com que você se sinta um pouco impaciente, achando que as pessoas estão muito sensíveis e carentes.





Câncer





O primeiro dia de abril é marcado pela Lua nova em Áries, o que indica que o começo do mês será muito movimentado. Você se sente mais animada e sente mais vontade de conviver com as pessoas com quem se relaciona, mas, de forma contraditória, a impaciência e a irritabilidade podem gerar discussões.





Apesar disso, será um bom momento no trabalho, principalmente para fazer planos práticos e iniciar novos projetos - que vão se desenrolar pelos próximos seis meses. No dia 6, a Lua (sua regente) fica crescente em Câncer, despertando sua sensibilidade e intuição de forma única.





Essa fase lunar faz com que você se sinta mais sonhadora, principalmente porque acontece no seu signo. Devido à Lua crescente, os cancerianos também podem ficar um pouco emotivos e saudosos, porque alguns sentimentos profundos tendem a se evidenciar durante esta semana.





No dia 16, a fase cheia da Lua acontece no signo de Libra e, em seguida, entra em Escorpião. A influência conjunta desses signos pode despertar cobranças estéticas. Sendo assim, busque inserir em sua rotina hábitos de autocuidado e não fique apenas focando naquelas características que te desagradam.





A Lua minguante em Aquário, que acontece no dia 23, vai ajudar a colocar em prática os combinados que você fez consigo mesmo - como o de dedicar-se a hábitos importantes, ter uma conversa que você está postergando ou finalmente começar a estudar aquele assunto que te interessa.





As coisas vão ficando mais tensas com o passar do mês, devido ao eclipse que acontece no signo de Touro no dia 30. Esses fenômenos podem desencadear um período de instabilidade emocional e financeira. Sabendo disso, aproveite as primeiras semanas de abril para cortar gastos e cuidar do seu equilíbrio psicológico.





Leão





As leoninas são regidas pelo Sol, que começa o mês transitando pelo signo de Áries. Neste momento, as energias arianas são amplificadas pela Lua nova, que acontece logo no dia primeiro de abril. Toda essa energia de um signo de fogo (assim como Touro), faz com que você se sinta mais animada e determinada.





Por esse motivo, você pode aproveitar esse momento para ter novas experiências que possam ser divertidas. No trabalho, a forte influência do Sol em Áries faz com que você “desenrole” as coisas, mas a vontade de ter resultados rápidos pode acabar trazendo problemas.





Além disso, a influência de Peixes também será notável durante as próximas semanas, devido a entrada de Vênus (05/04) e de Marte (15/04) neste signo. Apesar de a sensibilidade pisciana fazer com que você se sinta mais vulnerável, ela também tem o potencial de aproximar, conciliar e criar conexões verdadeiras dentro dos relacionamentos.





Sendo assim, o mês de abril pode ser marcado por muita empatia, carinho e paciência; ou por muitas discussões por motivos “bobos” - você escolhe! Analise a forma como vai você agir no ambiente em que está e a maneira como irá reagir ao que acontece com você.





Virgem





Os virginianos são regidos por Mercúrio, que estará em Áries durante o começo de abril e tende a evidenciar seu lado mais “estressadinho”. Esse posicionamento indica que as primeiras semanas serão muito movimentadas, cheias de compromissos (pessoais e profissionais). Será um momento propício para tirar as ideias do papel com coragem e determinação.





As vibrações mais altas do signo de Áries faz com que você se sinta mais motivada, mas será preciso ter muito cuidado para não deixar que as emoções afloradas te levem a agir de forma excessiva - ficando “brigona” ou se chateando com muita facilidade. Essas são características arianas que podem trazer confusões nesse momento.





No dia 10 de abril, o seu regente ingressa em Touro (signo de terra, assim como Virgem), fazendo com que as coisas se acalmem internamente e também do lado de fora. A influência taurina faz com que as pessoas sintam mais vontade de harmonizar seus relacionamentos, o que também acontece devido ao trânsito de Vênus por Peixes.





Porém, como Peixes é o signo oposto à Virgem, você tende a sentir dificuldade para lidar com toda a sensibilidade que vem à tona neste momento. É preciso ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal, e também para não invalidar o sentimento do outro.





Além disso, a presença de Marte em Touro durante a maior parte de abril faz com esse tenha mais foco nas finanças. É importante desacelerar e colocar os pés no chão, para perceber alguns hábitos destrutivos que estão te fazendo “jogar dinheiro fora”. Essa reflexão é muito importante, principalmente porque o eclipse que acontece neste signo no final do mês pode despertar um período de instabilidade financeira.





Libra





Em abril, o seu planeta regente, que é Vênus, estará transitando por Aquário nos primeiros dias do mês - posicionamento que forma uma quadratura com o seu Sol natal. Isso significa que você estará mais propenso a iniciar discussões por motivos que nem são tão importantes assim - afinal, já temos muita coisa para ocupar a mente em nosso dia a dia.





Neste momento, o que lhe parecer injusto ou desagradável se torna mais nítido - como se não fosse mais possível ignorar aqueles pequenos incômodos nos relacionamentos ou em situações cotidianas. Por isso, você pode sentir a necessidade de se posicionar e até mesmo de renovar contratos - ou seja, reavaliar os combinados que existem em suas relações.





Esse comportamento tende a afetar os relacionamentos pessoais e profissionais, mas é especialmente importante ter cuidado no trabalho, afinal não podemos deixar as emoções tomarem conta neste ambiente.





As coisas tendem a se amenizar internamente e você passa a enxergar o outro com mais empatia a partir da segunda semana do mês. A partir do dia 6, Vênus estará transitando por Peixes, o que indica um bom momento no amor. Aproveite para fazer dates mais caseiros (como um jantar ou filme e pipoca) ou simplesmente curtir programas com a sua família.





No dia 10 de abril, Mercúrio ingressa em Touro, o que indica um bom momento no trabalho, para tentar colocar as coisas em ordem e resolver pendências de forma mais prática. No dia 19, o Sol entra em Touro e você se sente mais confiante - mas a autoconfiança se dá pelo reconhecimento das suas qualidades e habilidades, e não pela exaltação delas (o que faz com que você seja “convencida”).





Esse sentimento é perigoso em razão da influência do eclipse que acontece em Touro no penúltimo dia do mês. Esse fenômeno pode trazer instabilidade financeira e emocional, mexendo com seus relacionamentos e com sua zona de conforto profissional. É importante ficar mais introspectivo e cuidar de si mesmo.





Escorpião





Os nativos de Escorpião são regidos, principalmente, por Plutão. Porém, como este é o planeta mais distante da Terra, o seu trânsito é muito lento e a passagem para outro signo demora mais de 30 anos. Por isso, as energias de Capricórnio (onde se encontra seu Plutão atualmente) são muito sentidas em sua vida durante esse (grande) período.





Por isso, neste momento, os assuntos de família e a imagem que os outros têm sobre você (o seu status social) são assuntos que ocupam sua mente e causam preocupações no momento. Isso se torna ainda mais evidente no mês de abril, já que a sua sensibilidade estará aflorada (e você tende a se importar “demais”).





Na Astrologia, Marte é considerado o segundo regente de Escorpião - ou seja, o trânsito deste astro é o que mais afeta as escorpianas, depois das energias despertadas pelo posicionamento de Plutão. Sendo assim, Marte (que está em Aquário desde março) faz com que você se sinta incomodado de uma forma mais profunda com aquilo que considera injusto ou incorreto nos primeiros dias de abril.





Porém, a partir do dia 15 de abri,l esse cenário começa a mudar, porque você tende a mudar o jeito de abordar e de reagir às pessoas. Isso acontece porque Marte entra em Peixes (signo de água assim, como Escorpião). Neste momento, a vontade de criar conexões profundas indica um bom momento para se aproximar de quem ama.





Sagitário





Durante o mês de abril, os sagitarianos continuam sendo muito impactados pela presença de Júpiter (seu planeta regente) em Peixes. Esse astro está se aproximando de Netuno, que já se encontra neste signo há algum tempo (devido ao seu trânsito lento).





O encontro entre esses dois planetas desperta muita intensidade e um pouco mais de seriedade em relação ao seu humor habitual. Essa seriedade não é simplesmente sobre ficar menos sorridente, mas sim sobre o tom melancólico que é despertado pelo excesso de energia pisciana. Além de Júpiter e Netuno em Peixes, Vênus e Marte também ingressam neste signo nos dias 5 e 15 de abril respectivamente. Todo esse alinhamento planetário faz com que você se sinta um pouco confuso, mas é possível que você se surpreenda com sua sorte durante os próximos dias.





Apesar da tendência de ficar mais aberto emocionalmente, tanto para se expressar quanto para tentar entender o outro, as próximas semanas podem ser marcadas por algumas discussões intensas. Isso acontece porque a presença do Sol em Áries até o dia 19 faz com que você perca um pouco o “filtro” sobre aquilo que está te magoando - tenha cuidado para que a franqueza não se torne arrogância ou vitimismo.





Capricórnio





No dia primeiro de abril o Sol se encontra com a Lua, marcando o início da fase nova do ciclo lunar. Como esses dois astros fazem com que as energias de Áries sejam mais notáveis, você precisará tomar cuidado com a forma que se expressa - porque a impaciência e a falta de tato, características deste signo, podem trazer problemas para você.





A influência ariana e o trânsito de Netuno, Júpiter, Vênus e Marte por Peixes durante o mês de abril é quase uma receita do desastre para os capricornianos. Isso acontece porque Áries e Peixes despertam sentimentos e pensamentos intensos, emotivos e acelerados.





A forma de ver o mundo com mais sensibilidade é uma característica da influência pisciana que é desafiadora para você. Com as emoções afloradas, você pode acabar se irritando com muita facilidade, por levar tudo para o lado pessoal.





Por outro lado, é possível aproveitar as vibrações mais altas desses dois signos. Enquanto Peixes pode despertar um clima mais carinhoso e harmonioso entre você e as pessoas com quem se relaciona, a influência de Áries te desafia a sair da zona de conforto e a agir com mais coragem e autoconfiança.





No dia 19 de abril, o Sol entrará em Touro, onde já estava Mercúrio. A influência de um signo de terra, assim como o seu, te ajuda a se sentir mais conectado consigo mesmo e a agir com mais natural - ainda que o seu natural seja um pouco sério e exigente.





Por esse motivo, as energias taurinas tendem a trazer benefícios para você. Porém, devido ao eclipse que acontece no fim do mês (mas que já pode ser sentido durante as semanas anteriores), a sua vida profissional e financeira pode ser desestabilizada - tenha cuidado para não deixar que isso afete completamente a sua saúde emocional.





Aquário





O mês de abril se inicia com o trânsito de Vênus e Marte em Aquário, o que evidencia o seu senso revolucionário e “rebelde”. Tudo aquilo que te fizer sentir insatisfeito de alguma forma não irá “passar batido”, o que é importante para o amadurecimento das relações afetivas - mas tudo depende da forma que você abordará os assuntos.





Além disso, a presença do Sol em Áries e a Lua nova que acontece neste signo, no dia primeiro de abril, faz com que seu lado mais agressivo venha à tona. Por isso, você estará mais propenso a iniciar discussões por motivos que poderiam ser relevados, para conservar sua própria energia emocional.





Outro trânsito lunar importante para os aquarianos neste mês é a Lua minguante em Aquário, que acontece no dia 23 e te ajuda a colocar em prática os combinados que você fez consigo mesmo, cumprindo aquelas tarefas que são necessárias para o seu próprio desenvolvimento - físico, psicológico, espiritual e emocional.





As coisas vão ficando mais tensas com o passar do mês, devido ao eclipse que acontece no signo em Touro no dia 30. Esse posicionamento forma uma quadratura com o seu Sol natal e tende a desencadear um período de instabilidade emocional e financeira. Sabendo disso, aproveite a primeira quinzena de abril para analisar seus gastos e cuidar do seu equilíbrio psicológico.





Peixes





Durante o mês de abril, os piscinos continuam sendo muito impactados pela presença de muitos planetas em Peixes. A aproximação entre Júpiter e Netuno, que já se encontra neste signo há algum tempo (devido ao seu trânsito lento), pode fazer com que você fantasie demais algumas situações e acabe se decepcionando no meio do caminho.





Além disso, Vênus e Marte também ingressam ne em Peixes nos dias 5 e 15 de abril, respectivamente. Todo esse alinhamento planetário faz com que você se sinta um pouco confuso, mas é possível que você se surpreenda com sua sorte durante os próximos dias.





No dia 6, a Lua fica crescente em Câncer (signo de água assim como Peixes), despertando sua sensibilidade e intuição de forma única. Essa fase lunar faz com que você se sinta mais sonhadora, além de deixar os piscianos um pouco emotivos e saudosos, porque alguns sentimentos mais profundos tendem a se evidenciar durante os próximos dias.





No dia 19, quando o Sol ingressa no signo de Touro, você será direcionado a “acordar pra vida”, colocar os pés no chão e fazer planos mais práticos - que condizem com a sua realidade atual e com aquela que você deseja construir. Esta semana será benéfica para resolver pendências no trabalho de forma assertiva.





Porém, no fim do mês o eclipse que acontece no signo de Touro faz com que você se sinta confuso. Esse fenômeno também pode trazer algo do passado que ficou mal resolvido, o que pode ser um relacionamento ou até mesmo questões burocráticas - como algum imposto ou cobrança que você deixou passar.





Por afetar a vida profissional e financeira, esse eclipse pode trazer desafios e também prejuízos. Dessa forma, é importante começar o mês com mais foco e planejamento, buscando cortar gastos indesejados. Outra dica para abril é perceber que as coisas não giram ao seu redor - o vitimismo evidenciado pode te levar a pensar o contrário.