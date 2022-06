HU da UEL term concurso de desenho para crianças

O CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) do HU-UEL promove um concurso de desenho, para crianças, de até 10 anos, com o tema “Comunidade segura, livre de queimaduras”. O objetivo é despertar nas crianças a consciência sobre os perigos dos materiais inflamáveis e prevenção a queimaduras, por isso os desenhos precisam seguir o tema e remeter às formas de prevenção. Este é o terceiro ano que o CTQ promove o concurso.

As inscrições estão abertas à toda a comunidade, interna e externa, e os desenhos vão ser recebidos apenas online, pelo link https://shre.ink/DnR, na forma digitalizada ou foto nítida até dia 23 de junho. Depois serão disponibilizados em um álbum na página do facebook do Hospital Universitário da UEL (facebook.com/huuel) sem identificação de autoria, sendo eleito o vencedor do concurso o desenho mais ‘curtido’ (ou reações, comentários não serão computados) na página do HU/UEL, até às 16 horas do dia 1º de julho, o resultado será publicado em seguida. A partir daí o autor do desenho terá o nome divulgado.

O prêmio é simbólico, sendo uma caixa de lápis de cor com 24 cores. Além disso, o desenho será capa do facebook do Centro de Tratamentos de Queimados (@ctqhuuel) durante o mês de julho.

Mais detalhes e as regras do concurso na página facebook.com/huuel