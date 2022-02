Instalar seu negócio em um centro comercial traz maior segurança e faturamento

Todo empreendedor normalmente avalia os pontos favoráveis e desfavoráveis de onde pode instalar fisicamente o seu negócio, e apesar dos custos de locação, os centros comerciais têm apresentado aspectos importantes e vantajosos para o empresário, diferindo-se muito da chamada loja de rua, como a infraestrutura, tanto para o lojista, quanto para o cliente, e a visibilidade, em razão do marketing oferecido, assim como o ponto de localização – certamente, aspectos que fazem toda a diferença para os negócios.

Normalmente, os centros comerciais têm uma estratégia de se instalarem em locais com grande movimentação de pessoas, o que facilita muito para o empreendedor, porque, diante da sua proposta de produto ou de prestação de serviços, já terá a indicação do seu público-alvo, o que pode inclusive trazer novas possibilidades de venda ou serviços. Dessa maneira, deve ficar atento para que escolha o lugar certo e tenha claro as estratégias para o sucesso de seu negócio.

A segurança do local tem sido um tópico importante, principalmente porque, nos centros comerciais, os índices de roubo ou furto são quase inexistentes, quando comparados aos de lojas localizadas em ruas. Mas, mesmo assim, a instalação de alarmes e câmera de segurança na própria loja são sugeridas, até mesmo para que o lojista possa ficar atento aos seus produtos e à movimentação de pessoas dentro do seu estabelecimento, visando a melhoria no atendimento.

Outro ponto a ser destacado está na infraestrutura. Os centros comerciais possuem sanitários, bebedouros, refeitórios e locais para armazenamento das mercadorias, aspectos que favorecem muito o empresário – até mesmo música ambiente e internet, o que agrada muito o consumidor.

Sem contar que, nesses centros, o tamanho das lojas é variado, assim o comerciante pode locar a que melhor atenda o seu negócio e as suas necessidades, como também utilizar uma decoração de baixo custo, sem ter a necessidade de seguir os padrões dos shopping centers. Ou seja, você pode adequar o seu orçamento para montar sua loja com baixo investimento. Além disso, nos centros comerciais é possível ter as contas de energia elétrica, água e gás com medição individualizada, sendo mais justo o pagamento dessas despesas, já que taxas como IPTU, administrativas e condomínio são rateados e calculados conforme o tamanho do espaço locado.





Nos centros comerciais, além da equipe administrativa, há também a de marketing, cujo objetivo é auxiliar os lojistas para que deem maior visibilidade no seu negócio e com isso aumentar o seu público e suas vendas. Porém o sucesso de seu empreendimento está em um planejamento estratégico e financeiro; para tanto, sempre pesquise e busque orientação com especialistas.