'Intercâmbio entre Brasil e Japão possui base bem estabelecida', diz embaixador em visita a Londrina

O fortalecimento da relação cultural entre Brasil e Japão é um tema caro para os dois países e a visita do embaixador japonês Teiji Hayashi ao Norte do Paraná, nesta sexta-feira (9) e sábado (10) demonstra que a amizade e cooperação são importantes para a comunidade japonesa na região.





Na manhã de sexta-feira (9), a comitiva liderada pelo embaixador visitou a prefeitura de Londrina, onde foi recebida pelo prefeito Marcelo Belinati. O Norte do Paraná tem uma das maiores colônias japonesas em todo o Brasil. Também participou do encontro o cônsul-geral do Japão em Curitiba, Keiji Hamada

Em visita à Folha de Londrina, neste sábado (10), Hayashi ressaltou que o Japão já possui um intercâmbio cultural muito importante em várias partes do Brasil. “Temos sete consulados, como o que existe em Curitiba, e temos numerosas comunidades japonesas que apoiam esse intercâmbio cultural. A Embaixada apoia essas comunidades para que esta troca se aprofunde. Esta semana temos o Londrina Matsuri, e eu participei também do Festival do Japão, em São Paulo, que foi realizado em julho, em que tivemos 800 mil visitantes em três dias. Em março estive no Anime Summit, um festival de mangá, anime e cosplay e senti muita positividade em relação a este evento nas redes sociais. Me impressionou que existem muitos brasileiros jovens que têm interesse na cultura japonesa moderna, como o mangá e o anime. Temos uma base bem estabelecida nesse intercâmbio cultural e há a possibilidade de reforçar ainda mais.





Na Folha de Londrina, Teiji Hayashi, Keiji Hamada e a terceira secretária da Embaixada do Japão, Kana Hasegawa, foram recebidos pelo superintendente do jornal, Nicolás Mejía, pelo gerente comercial Carlos Maistro, pela chefe de Redação, Adriana De Cunto, e pela editora de Cidades, Lucilia Okamura.





Questionado sobre como o governo japonês pode colaborar no fortalecimento de associações e instituições nipo-brasileiras, ele explicou que a comunidade japonesa no Paraná desempenha um papel importante como ponte de amizade e intercâmbio cultural entre o Japão e o Brasil. “O Consulado ofereceu várias ajudas financeiras para melhorar centros de tradição japonesa, conhecidos como kaikan e nossa agência Jica (Agência de Cooperação Internacional do Japão) ofereceu vários apoios financeiros para ajudar nas atividades dos nikkeis.”





