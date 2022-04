Já limpou seu computador este ano? ﻿A prática ajuda a manter seu dispositivo seguro

"Limpar seu computador é realmente uma ótima prática de segurança e você deve saber que gastar tempo mantendo seu computador organizado economiza tempo e dor de cabeça no futuro", explica Dean Coclin, Diretor de Desenvolvimento Sênior de Negócios da DigiCert. Ao longo dos anos, as ameaças enfrentadas pelo seu computador evoluíram e você também deve evoluir. Torne a limpeza do computador parte de sua rotina anual para manter seu computador otimizado e mais seguro.

Todos sabemos a importância de limpar a casa, lavar as mãos, tomar banho, a comida que chega do mercado, a louça... Mas você sabe a importância de manter o computador limpo? E não estou falando apenas de tirar a poeira daquele PC antigo que está em um canto da sua casa.

Organize seus arquivos







É hora de se organizar. Assim como seu cérebro, armazenar muito no seu dispositivo pode fazer com que ele fique lento e não funcione com desempenho máximo. Limpe suas pastas, arquivos, atalhos e favoritos para que você possa encontrar coisas no seu computador. Ao clicar com o botão direito do mouse e selecionar “organizar automaticamente”, você pode classificar facilmente seus arquivos da área de trabalho.

Você depende de seu computador fiel para as tarefas diárias, portanto, mantenha-o organizado para economizar tempo a longo prazo na busca de arquivos. Afinal, é melhor prevenir problemas do que lidar com suas consequências.