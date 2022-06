Jardim Vista Bela em Londrina tem festival de pipas neste domingo

O céu ficou mais colorido no jardim Vista Bela na manhã deste domingo (5) com um festival de pipas realizado no bairro localizado na zona norte de Londrina. O evento reuniu pessoas de várias idades. Além de proporcionar momentos de lazer para os participantes, o evento arrecadou alimentos não perecíveis que, segundo os organizadores, serão doados ao Nuselon (Núcleo Social Evangélico de Londrina), entidade que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.



O festival de pipas foi promovido pela APP (Associação de Pipeiros do Paraná). “A associação existe desde de 2016 e conta com associados em nove cidades do estado. Promovemos campeonatos estaduais de pipa e também realizamos outros eventos como esse festival, que tem como objetivo ajudar asilos, creches e moradores de comunidades carentes da cidade”, destacou o integrante da APP, Carlos Alberto do Nascimento, conhecido como Carlinhos Feneme.

Ele comenta que no último evento realizado pela associação no Jardim Vista Bela; antes da pandemia, em 2018, foram arrecadados 800 quilos de alimentos. “Além de encaminhar os produtos arrecadados para o Nuselon, a gente conseguiu patrocínio para distribuir dois mil cachorros quentes e 500 lanches com hambúrguer para as crianças que moram no bairro. Sempre que possível, também procuramos ajudar pessoas carentes com cestas básicas ou com rifas promovidas com o objetivo de levantar dinheiro suficiente para que famílias que estão passando por dificuldade financeiras possam pagar contas de luz atrasadas”, detalhou.







