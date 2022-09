Leo DiCaprio quebra 'padrão dos 25 anos' e tem novo affair, diz site

Leonardo DiCaprio, de 47 anos, teria quebrado pela primeira vez o padrão dos 25 anos ao conhecer o seu novo affair. O ator estaria conhecendo melhor a modelo Gigi Hadid, 27.







Publicidade

Publicidade

De acordo com a publicação da People desta segunda-feira (12), várias fontes informaram que eles estão juntos em Nova York, nos Estados Unidos.



"Eles estão se conhecendo. Leo definitivamente está atrás de Gigi. Eles foram vistos saindo com grupos de pessoas. Faz apenas algumas semanas desde a separação. Desde então, ele está saindo com amigos e familiares", disseram as fontes.

Publicidade

Publicidade



DiCaprio foi fotografado passando um tempo em Nova York desde a separação, onde Gigi mora com sua filha Khai, fruto do relacionamento com o ex Zayn Malik.



"Gigi está focada apenas no melhor para Khai. Ela pede privacidade durante esse período", disse o representante de Gigi à People em um comunicado.

Publicidade



Na semana passada, a revista US Weekly informou que o vencedor do Oscar estaria investindo na modelo, porém a modelo não estaria interessada. "Leo realmente está de olho em Gigi, mas ela não demonstrou interesse. Eles são amigos, mas ela não quer ter algo romântico com ele agora", disse uma fonte à publicação.

Publicidade



O ator está solteiro desde o mês passado, quando terminou o relacionamento de quatro anos com a modelo Camila Morrone, que completou 25 anos recentemente. Desde então, a vida amorosa do astro de cinema virou discussão e memes na internet, já que ele não mantinha um relacionamento com mulheres com mais de 25 anos. No entanto, Gigi pode ser a primeira a quebrar esse "padrão".

Publicidade



Embora não comentasse publicamente o relacionamento entre os dois, Camila admitiu em uma entrevista de 2019 que se sentia frustrada com a atenção da mídia dada ao relacionamento, principalmente a diferença de idade de 22 anos.



"Há tantos relacionamentos em Hollywood - e na história do mundo - onde as pessoas têm grandes diferenças de idade. Eu só acho que qualquer um deveria ser capaz de namorar quem eles querem namorar", disse ela.



Após o término do relacionamento, uma fonte disse que Camila "está bem" e "tem um grande grupo de amigas que realmente se importa com ela".



"Ela está seguindo em frente com sua vida. Ela não está em contato com Leo", acrescentou a fonte. As amigas seriam as modelos Kendall Jenner e Hailey Bieber, que foram vistas com ela em uma noite de garotas no início deste mês.