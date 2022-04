Lista de alimentos para incluir na dieta se você tem dores crônicas

Você já pensou em usar a alimentação para auxiliar no tratamento de doenças? Sim, isso é possível através da chamada nutrição terapêutica. De acordo com Aline Quissak, nutricionista e pesquisadora especializada no tema, temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos: o alimento. “Muita gente sabe que comer frutas, verduras, legumes e produtos naturais faz bem à saúde. O que muitos não sabem é que, se inserirmos alguns desses alimentos a nossa dieta, podemos auxiliar no tratamento de determinadas doenças”.

Fibromialgia, artrite e enxaqueca, por exemplo, são problemas crônicos causados pela inflamação de longo prazo. Se esse é o seu caso, Aline esclarece que isso acontece não só pela má alimentação, mas também por outros fatores como a exposição diária a poluição, o nível de estresse acumulado ao longo dos anos, níveis hormonais especialmente pós menopausa e também a genética da inflamação, que obrigam nosso organismo a trabalhar dobrado e, com isso, levando ao processo inflamatório. Por isso, cuidar da saúde como um todo, especialmente do sono e do gerenciamento do estresse, é essencial para quem sofre de dores crônicas.

A alimentação é uma dessas ferramentas. Para ter as propriedades terapêuticas desses alimentos, a nutricionista sugere a ingestão de pelo menos três destes, cinco vezes na semana.

1. Cenoura (com a rama): ela é rica em vitamina A o que ajuda nas dores.





2. Acerola: além de ser anti-inflamatória e ajudar na dor, ainda tem baixo índice glicêmico.





3. Abacaxi: é um dos grandes aliados nas dores articulares por conter bromelina, uma enzima digestiva de proteínas que também é anti-inflamatória para as articulações.





4. Pimentas: principalmente a cayena (rica em capsaicina), auxiliando na diminuição das dores causadas pela artrite.

5. Wasabi: apesar de ter um sabor forte, tem grande poder terapêutico por sua capacidade de inibir os receptores da dor.





6. Óleo essencial de eucalipto (uso tópico junto com um creme hidratante): grande aliado contra as dores de cabeça, especialmente junto com o de lavanda. Use os que já são vendidos em rolon, próprios para uso tópico.

7. Gengibre (pode ser tintura, chá ou extrato alcoólico em casa): para fibromialgia.





8. Boswellia serrata (entre 500mg e 800mg) em cápsulas: a erva tem eficiência da família do paracetamol, mas sem os efeitos colaterais, além de ajudar nas dores causadas pela sinusite e doenças inflamatórias intestinais.