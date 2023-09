Londrina: Cine EnvelheSer exibe filmes para conscientizar sobre Alzheimer

No mês dedicado à conscientização sobre o Alzheimer, o Projeto Cefe (Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento), em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso de Londrina, vai exibir dois filmes que ajudarão a refletir sobre os estigmas e paradigmas que permeiam a doença, como parte do Cine EnvelheSer.





Nesta quarta-feira (13) às 14h, haverá uma sessão de cinema com o filme “Sr. Sherlock Holmes”. E no dia 27, será exibido o filme “Meu Pai”, no mesmo horário. As sessões serão realizadas no Sesc Cadeião Cultural (rua Sergipe, 52, Centro). A entrada é gratuita e todos os interessados no tema podem participar.

Após as exibições, será promovido um bate-papo sobre cada filme e as questões que abordam. O Projeto Cine EnvelheSer é realizado desde março deste ano, e traz filmes sobre o envelhecimento humano, relação com a família, relação afetiva e problemas de abandono.





Anualmente, a campanha Setembro Lilás chama a atenção para os sinais de alerta ao Alzheimer, incentivando as pessoas a buscarem informações, aconselhamento e apoio.

A psicóloga Lillian Furlan, que estuda sobre o envelhecimento humano e foi uma das idealizadoras do Projeto Cefe, é responsável pela escolha das obras que são apresentadas no Cine EnvelheSer. Ela conta que os filmes vêm dentro de uma perspectiva de combater o etarimos, que é o preconceito contra a idade. “Nesse caso, há danos colaterais, que é a invisibilidade da pessoa idosa, ausência de protagonismo, o não reconhecimento dessa faixa etária para o nosso funcionamento enquanto sociedade. Isso acarreta, ao idoso, em uma baixa autoestima, falta de autoconfiança, ausência de comunicação, ausência de habilidades sociais e, consequentemente, numa perda de saúde tanto física quanto mental”, explica.





Furlan complementa que, nas sessões do Cine EnvelheSer, os filmes são selecionados com o intuito de proporcionar espaços de ampliação e percepção, além do desenvolvimento de novas formas de se relacionar. Para este mês, focam nos temas do Setembro Lilás.

Para a vice-presidente do Instituto Não Me Esqueças, Elaine Fernandes Mateus, o Cine EnvelheSer combina cultura, reflexão e espaço de socialização, trazendo uma oportunidade para que as pessoas, especialmente acima de 60 anos, possam fazer uma reflexão sobre sua vida, escolhas, relações e perspectivas de como viveram até aqui e gostariam de viver sua vida.





Ela comentou sobre a importância da campanha de conscientização do Alzheimer, que mundialmente está na 12ª edição e em Londrina é realizada desde 2015. “É um momento importante para trazer a doença de Alzheimer e outras demências à tona, promovendo a reflexão e discussões nos locais de trabalho, nas escolas, nas comunidades religiosas, ou seja, em todos os espaços que a gente circula”





Também nesta quarta, o Instituto Não Me Esqueças oferece uma palestra com o médico geriatra Marcos Cabrera, às 14h15. Essa atividade será realizada na unidade Sesc Centro, localizado na rua Fernando de Noronha, 264. Dentro do Setembro Lilás, que este ano traz o tema “Nunca é cedo ou tarde demais”, a palestra vai abordar a prevenção ao Alzheimer. A participação é aberta ao público em geral.





O Projeto Cefe e o Instituto Não me Esqueças são contemplados com recursos do FMDPI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa) e as atividades têm apoio da Secretaria Municipal do Idoso.