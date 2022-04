Londrina inicia agendamento para entrega do cartão Comida Boa

A equipe da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) entregou, durante mutirão no último sábado (9), 802 cartões magnéticos do Programa Comida Boa. Ao todo, o governo do Estado do Paraná enviou ao município um lote contendo 2.428 cartões. E, a partir de terça-feira (12), quem não pôde comparecer ao mutirão deverá ligar para o telefone (43) 3378-0370 e agendar a retirada do cartão na sede da SMAS.

O agendamento funcionará de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h. No dia e horário marcados, será preciso apresentar um documento de identificação com foto. O endereço da sede da SMAS é Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.896, Centro. Quanto às famílias beneficiárias que residem na zona rural, a entrega dos cartões está sendo feita desde segunda-feira (11), nas residências, pela equipe do Cras Rural.

Em Londrina, 5.720 pessoas estão habilitadas neste momento para receber o benefício de R$ 80. Os dados são atualizados a cada três meses, pela Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho, com base nas informações do CadÚnico (Cadastro Único).





Esses habilitados têm acesso, pelo cartão, à quantia de R$ 80, por um período de três meses. Com esse valor, podem adquirir alimentos e similares, produtos de limpeza e higiene pessoal. A recarga dos cartões é feita no dia 25 de cada mês.





Para ter direito ao Comida Boa, é exigido CadÚnico atualizado, desde que não esteja recebendo o Auxílio Brasil e possua renda família mensal, por pessoa, de até R$ 210,00.