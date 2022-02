Londrina inicia reparos no CEU do Santa Rita após vandalismo

Na semana passada o município anunciou o início dos reparos no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) do Jardim Santa Rita, na zona oeste de Londrina, após uma série de atos de vandalismo, registrados entre o final do ano passado e o começo de 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em janeiro a reportagem esteve no lugar e constatou que os vidros da biblioteca foram quebrados, esquadrias acabaram danificadas e até um buraco foi aberto no muro que divide o complexo do Colégio Estadual Polivalente.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A reportagem voltou ao centro na manhã de terça-feira (1º) e verificou que apenas o muro foi arrumado. O vidro estilhaçado da biblioteca segue coberto com tapumes, assim como um outro vidro de uma sala próxima. Esta mesma sala, que está vazia, também não tem vidros em algumas partes, tornando o acesso fácil. A fiação foi arrancada.





Saiba mais sobre o assunto na Folha de Londrina.