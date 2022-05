Lua e Vênus: o que esses astros dizem sobre o amor?

Conversamos com a Yara Vieira, astróloga do Astrocentro para entender mais sobre esses dois astros.

Os signos regidos pela Lua e Vênus

A Lua é regente do signo de Câncer, que é conhecido por ser o mais maternal do zodíaco. Pois isso influencia diretamente nossa noção de conforto emocional e o modo como lidamos com nossos próprios sentimentos.

Apesar de também ter efeitos sobre as emoções, Vênus está mais ligada aos nossos desejos, além de direcionar a forma como nos relacionamos. Esse astro é regente de Libra e Touro, que são signos ligados à ideia de prazer e de atração.





Enquanto Libra se relaciona com a nossa capacidade de nos conectar com o outro por meio da conversa, dos ambientes sociais e de fatores físicos, Touro se relaciona aos gostos, à conquista e à atração sexual. "O posicionamento da Lua e Vênus no Mapa Astral de cada um é muito importante, principalmente para entender qual é o nosso entendimento sobre afeto, amor e as necessidades associadas a isso”, pontua Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.