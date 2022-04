Maio Furta-cor: programações sobre saúde mental materna acontecem em Londrina

O Maio Furta-cor, uma campanha sem fins lucrativos que busca conscientizar e reforçar a importância da saúde mental materna, organiza um mês das mães com muitas programações em cima do tema "Saúde Mental Importa" em Londrina. Com o intuito de promover um entendimento maior sobre o maternar e seus impactos no emocional, físico e psicológico da mulher, a programação de palestras e oficinas com mulheres acontece no país todo.

Na cidade, a programação começa na terça-feira (3), com uma roda de conversa no SESC Cadeião, e vai até domingo (29), com a confraternização de encerramento. Os debates promovidos durante o mês - presencialmente ou através de lives pelo Instagram - abordam, entre muitos assuntos, comunicação não violenta, relação com o corpo, empreendedorismo materno, luto e culpa materna. Além disso, a programação tamém conta com a exibição de filme - única atração paga.

Para participar, não são necessárias inscrições. Cofira aqui a programação completa. O Maio Furta-cor também está nas redes sociais. Acompanhe também pelo site.