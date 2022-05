Mais planetas retrógrados: horóscopo de junho

Junho chega trazendo o fim de Mercúrio retrógrado em Touro e um fim de semestre mais calmo, após movimentações importantes que agitaram as últimas semanas de maio. Confira as previsões mensais!

Vida pós Eclipse e Mercúrio retrógrado





Após os últimos Eclipses e o final da retrogradação de Mercúrio, no dia 3, junho chega com mais certezas, tornando-nos mais confiantes para seguir nosso caminho, uma vez que nos permitimos viver a dúvida, refletir sobre nossos pontos sensíveis e nos fortalecer a partir da superação das nossas próprias limitações. Isso se fortalece com a presença de Mercúrio e Vênus em Touro no início do mês, que indicam clareza e discernimento para seguir no nosso caminho devagar e consistentemente.





A comunicação e a habilidade de transitar no universo dos relacionamentos sociais, afetivos e profissionais é exaltada com o Sol em Gêmeos, no início do mês. Além disso, Mercúrio e Vênus também entram neste signo, nos dias 13 e 22, respectivamente, reforçando essa energia e nos permitindo agirmos de forma mais aberta e extrovertida, com agilidade mental e capacidade de adaptação.

