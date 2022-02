Maria expulsa do BBB22: astrologia explica aumento de agressividade da sister

O BBB 22 chegou em pleno Mercúrio retrógrado e, não por acaso, essa é uma edição que - para o bem e para o mal - tem contrariado as nossas expectativas. Porém, um plot twist pegou todos de surpresa: Maria foi expulsa. A astrologia explica essa reviravolta?



Mapa Astral de Maria e seu comportamento no jogo

Maria é uma típica canceriana com Lua em Aquário e, durante o jogo, foi exatamente a sua Lua que se fez mais presente em suas ações e estratégias: criou alianças e fez amizades, mas não demonstrou o sentimentalismo esperado do signo de Câncer. Foi uma jogadora analítica, desconfiada e nada boba.



Prezou pela sua liberdade pessoal, foi questionada sobre os momentos em que preferia ficar sozinha e estava em paz consigo mesma, outras características fortes desse posicionamento.



Mudança no céu e aumento de agressividade

No dia 19 de janeiro, o Sol entrou em Aquário, iluminando e potencializando a Lua de Maria, e foi exatamente a partir daí que ela passou a ficar mais impaciente e dar respostas cada vez mais afiadas, já que sua liberdade pessoal estava em jogo no BBB22.



Na astrologia, a Lua rege nossos sentimentos, nossas respostas emocionais diante dos acontecimentos em nossas vidas. Quanto mais estivermos em um conflito, mais este posicionamento virá à tona com respostas espontâneas, muitas vezes impensadas. Afinal, ela fala sobre nossos instintos mais básicos e, ao estar em desconforto, pode despertar a reatividade. Maria, que preza tanto pelo seu espaço, começou a sentir mais intensamente o confinamento.



Somando-se a esta equação, não podemos deixar de abordar o Sol em Câncer, um posicionamento mais emocional e sensível. É o primeiro nível de Água do zodíaco, indicando extrema sensibilidade e flutuações de humor. Portanto, muitos nativos cancerianos podem absorver as palavras que ouvem e desenvolver mágoa profunda. A Lua em Aquário de Maria a ajuda a “barrar” a demonstração de tamanhas emoções, mas elas estão ali, borbulhando e prontas para eclodirem, visto que fazem parte da essência da sister.



Jogo da Discórdia em noite de Lua em Leão



Se no dia 7 de fevereiro vimos uma primeira atitude intensa de Maria ao dar a plaquinha a Arthur Aguiar, no dia 14 esse comportamento ganhou mais força e culminou com a participante acertando um balde em Natália durante a dinâmica em grupo. Com Vênus em Leão no Mapa Astral e a Lua em trânsito neste mesmo signo, é possível que os conflitos tenham sido ainda mais inflamados quando seu ego e brilho pessoal foram desafiados.



Mapa Astral de Natália Deodato indica persistência



Com Sol e Mercúrio em Capricórnio, um signo de persistência, Natália Deodato, que tem sofrido ataques diretos dentro do BBB22, não deve desistir tão fácil.



Com dois posicionamentos fortes em um signo mais sério e sereno, Bad Nat, apelido que ganhou nas redes sociais, se mostrou segura e determinada ao longo de toda a dinâmica, mas a jovem ainda carrega muita sensibilidade com sua Lua e Marte em Peixes. Não deve ter sido fácil manter a postura diante de tantas acusações.



O poder do autoconhecimento

Ao longo da edição do dia 15, ao expôr todo o desenrolar da situação até a expulsão de Maria, vimos a sister destacar que já vem trabalhando esse tipo de comportamento dentro de si, mas o que poucos sabem é que a astrologia pode ser uma aliada neste momento.



Enquanto o Mapa Astral apresenta os desafios e potenciais de cada um, o Horóscopo Pessoal (personalizado de acordo com o mapa) indica as energias envolvidas em cada período, nos ajudando a refletir e nos prepararmos para o que está por vir, evitando ações mais impulsivas. As duas ferramentas estão disponíveis gratuitamente no Astrolink e podem ser acessadas aqui.



Enquanto Maria se recupera do baque da expulsão, seguimos espiando o jogo dentro da casa do BBB22, que deu uma agitada com a entrada dos novos participantes e com Marte em Capricórnio, que aos poucos tem levado os brothers a pensarem de forma cada vez mais estratégica.



Do lado de cá, ainda vimos Natália crescer no jogo, alcançando 2 milhões de seguidores no Instagram na noite do paredão em que eliminou Bárbara. Será que veremos Bad Nat traçar estratégias para se defender dentro do jogo?