Mês da Visibilidade Trans: cinco pessoas que você precisa conhecer!

O Mês Internacional da Visibilidade Transgênero (Transexuais, Travestis e pessoas Não-Binárias), celebrado em janeiro, dedica-se não só à celebração das existências trans, mas também à conscientização sobre a discriminação enfrentada por essas pessoas diariamente.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Há 13 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero no mundo. Estes dados trágicos são apenas uma parte das dificuldades que pessoas trans vivenciam diariamente. No entanto, o país tem avançado na discussão sobre identidade de gênero e, a cada novo passo, mais pessoas são conscientizadas e ajudam a combater a discriminação, que já é crime no país desde 2019.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Com a entrada da cantora Linn da Quebrada no Big Brother Brasil neste ano, a discussão ganhou ainda mais notoriedade com um espaço importantíssimo no programa de TV mais assistido do país. Já nos primeiros dias, a transfobia entrou em pauta diversas vezes e deve promover ainda mais discussões. A participação da cantora no programa tem sido vista de forma socialmente importante para a conscientização em massa quanto ao que é transfobia e como combatê-la em nossa comunidade.





No mês da visibilidade trans, nós listamos cinco pessoas transgênero que se destacam por seus trabalhos na arte, moda, música, marketing e internet. Além de serem profissionais de destaque em seus respectivos segmentos, são grandes inspirações para a comunidade em geral. Confira!





Maite Schneider (@maiteschneideroficial)

Continua depois da publicidade





Maite é fundadora do TransEmpregos, um projeto que vem revolucionando o acesso de pessoas transgêneros a empregos em empresas que aderem ao projeto. Maite é uma autoridade no combate a transfobia, respeitada nacional e internacionalmente.