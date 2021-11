Miguel e Helena seguem como nomes preferidos de bebês, mas Noah e Ayla crescem

Embora Miguel e Helena continuem na liderança dos nomes preferidos para bebês no Brasil em 2021, uma nova tendência já é observada: a de pais que batizam seus filhos com nomes cada vez mais internacionais, em versões curtas e grafias variadas, como Noah e Ayla.



É o que aponta a lista 2021 do BabyCenter, feita com base na análise dos dados de 325 mil bebês cadastrados ao longo do ano na plataforma digital gratuita de acompanhamento da gravidez e criação de filhos.



O levantamento do BabyCenter separa os nomes únicos dos compostos e uniformiza grafias diferentes, a exemplo de Sophia e Sofia.



Noah está em 10ª lugar entre os nomes mais escolhidos para meninos –subiu 12 posições em relação a 2020. Já Ayla ainda não está no Top 10 dos nomes mais escolhidos para meninas. Aparece em 21ª, mas com crescimento de seis posições na comparação com o ano anterior.

Registraram subida na lista outros nomes curtos e com inspiração internacional como Maya (24º). Além disso, estrearam no ranking Zoe (83º) e Chloe (91º).



Segundo o levantamento, 30% de todos os nomes de menina são duplos. Maria Alice é o destaque entre os nomes compostos. Está no 17ª lugar no ranking, e foi a escolha do casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe, para batizar a filha que nasceu em maio.



Helena lidera o ranking feminino desde 2018. Já entre os meninos, Miguel ocupa a primeira posição há 11 anos. É também muito usado em nomes compostos. João Miguel é o nome duplo de menino campeão há quatro anos –e aparece em 25ª lugar no ranking geral.



Esta é a 13ª edição anual do ranking BabyCenter de nomes de bebê.





OS 10 NOMES DE MENINOS MAIS ESCOLHIDOS EM 2021



1. Miguel

2. Arthur

3. Théo

4. Heitor

5. Gael

6. Davi

7. Bernardo

8. Gabriel

9. Ravi

10. Noah





OS 10 NOMES DE MENINAS MAIS ESCOLHIDOS EM 2021



1. Helena

2. Alice

3. Laura

4. Manuela

5. Sophia

6. Isabella

7. Luísa

8. Heloísa

9. Cecília

10. Maitê