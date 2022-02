Mito ou verdade? Existe posição sexual ideal para engravidar?

Pessoas que sonham em ter filhos fazem e pensam de tudo para turbinar a fertilidade, até mesmo durante o sexo. Mas, será mesmo que existe uma posição sexual ideal para engravidar?

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

De acordo com a médica ginecologista, Camila Ramos (@dracamilaramos), referência em reprodução assistida e climatério, até hoje não há evidências ou estudos científicos que comprovem que a posição sexual, o repouso ou pernas para cima após o ato sexual garantem maior probabilidade de fecundação e gravidez.





“Não, não existe melhor posição para engravidar. O casal deve manter relações sexuais com maior frequência durante o período fértil e, caso estejam tentando há mais de um ano sem sucesso, a orientação é procurar um especialista. Na hora H é importante que o sexo seja prazeroso, sem levar em consideração à posição. Aproveitem o momento! E, claro, não acreditem em boatos ou textos sem fundamentos na internet, procure sempre o seu médico para tirar suas dúvidas”, ressalta a profissional.

Continua depois da publicidade





De fato, o que realmente importa no momento da concepção é a mobilidade progressiva do espermatozoide e a quantidade. Normalmente, eles percorrem cerca de 20 centímetros até chegar ao final do trajeto pela trompa de Falópio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, são até 300 milhões de espermatozoides que integram uma ejaculação em média, porém, menos de 10 mil chegam ao entorno do óvulo para que apenas um possa fecundá-lo.

“Alguns fatores da capacidade reprodutiva de um casal, sobrepeso, uso constante de medicamentos, uso de álcool, doenças, idade e qualidade do óvulo e do espermatozoide são o que realmente influenciam para a concepção bem sucedida”, finaliza a médica.