Multinacional abre inscrições para contratar mulheres na área de tecnologia

A Ambev Tech, hub de inovação e tecnologia da Ambev, lança a segunda edição ''Mulher.Ada Tech'', programa de atração voltado exclusivamente para a contratação de mulheres na área de tecnologia. As vagas, em regime CLT, são para trabalho remoto ou híbrido, à escolha da candidata.

O nome foi inspirado na matemática Ada Lovelace (1815-1852), conhecida por ser a primeira programadora e autora do primeiro algoritmo da história.

A primeira edição contratou mulheres (cis, trans, travestis e não-binárias) para cargos de liderança. Ao todo, mais de 11.000 pessoas se inscreveram. Neste ano, a companhia busca profissionais seniores, com mais de quatro anos de experiência, para cargos de arquitetura de software e desenvolvimento C#, Java ou React. As inscrições, para candidatas de todo o Brasil, vão de 17 a 31de maio e podem ser feitas nestes links:





Desenvolvimento C#

https://ambevtech.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTgwMzg5NSwic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page

Desenvolvimento Java

https://ambevtech.gupy.io/jobs/1804158





Desenvolvimento React





Arquitetura de software

https://ambevtech.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTgwNDIwNiwic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page





Após a primeira triagem, as selecionadas receberão materiais de apoio e orientações sobre a Empresa. Para as vagas de desenvolvimento, também será aplicado um teste técnico online. Na última etapa do processo, que ocorrerá de 30 de maio a 15 de junho, as aprovadas serão entrevistadas individualmente.





A ideia é que o Mulher.Ada seja periódico e que a cada edição seja destinada a perfis específicos como lideranças, UX/UI, QA e desenvolvedoras, ou também para recortes como mulheres negras e LGBTQIA+. “Este é um projeto que fortalece a atratividade da companhia no universo da tecnologia e reforça nossa luta por diversidade, inclusão e equidade de gênero no mercado de trabalho”, comenta Marcella Schneider - Talent Attraction.