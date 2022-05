Nasceu! Conheça o mapa astral do primogênito de Rihanna

Rihanna e A$AP Rocky são oficialmente papais! A cantora e empresária pisciana deu à luz ao seu primeiro filho no dia 13 de maio, em Los Angeles. E o que já sabemos sobre o Mapa Astral do primogênito desse casal do pop? Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

O bebê de Rihanna é, oficialmente, taurino



Desde que Rihanna anunciou a gravidez, no final de janeiro, os fãs mais apaixonados por astrologia começaram a cogitar qual seria o signo do pequeno herdeiro da diva do signo de Peixes. O bebê nasceu sob o Sol em Touro, o que indica que a criança poderá ter uma essência mais prática, com foco no material.

Touro é o segundo signo do Zodíaco e representa a Terra Fixa. Com isso, o bebê de Rihanna e A$AP poderá ter maior apego pelo que é palpável, concreto e seguro. Além disso, há um forte potencial de determinação e poder realização. Ou seja, é provável que futuramente vejamos o filho do pop sustentando e engrandecendo ainda mais o império de seus pais e o seu próprio.

O bebê de Rihanna nasceu com Lua em Libra, o que representa um grande senso de justiça e harmonia, conversando com o signo solar do pai, o libriano A$AP. Além disso, Marte em Peixes lhe confere enorme sensibilidade e criatividade, que poderá ser incentivada a partir da sua própria vontade e determinação para alcançar seus objetivos, como um bom taurino.



Mercúrio retrógrado no Mapa Astral. E agora?



O babê nasceu com Mercúrio retrógrado em Gêmeos, o que pode lhe conferir alta habilidade de comunicação a ser desenvolvida. É possível esperar certa timidez e tendência a tentar fugir dos holofotes até que ele se encontre como pessoa. A partir do seu próprio processo de amadurecimento, ele poderá desenvolver um grande potencial comunicativo e se transformar em uma grande referência, assim como seus pais.

Além disso, nossa eterna diva pop, Rihanna, também tem Mercúrio retrógrado no Mapa Astral, mas no signo de Aquário. Com isso, vemos um belo trígono mercuriano entre os mapas de mãe e filho. Em Riri, podemos observar a tentativa de manter a vida pessoal longe da mídia, porém utiliza da sua força e referência para dar o melhor de si para seu público. Com esse aspecto em harmonia com seu filho, poderemos esperar um comportamento parecido e realizações tão fantásticas quanto a da mãe.



Harmonia entre a família