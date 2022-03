Novas profissões foram registradas no Ministério do Trabalho

O Ministério do Trabalho e Previdência incluiu 22 novas atividades profissionais na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Assim, o Brasil registra 2.269 ocupações legalmente reconhecidas. O documento, porém, segundo nota do Ministério, não é responsável por sua regulamentação, que é realizada por lei. “O reconhecimento de uma ocupação é feito após um estudo das atividades e do perfil da categoria”, diz a nota da pasta.

Os dados da CBO servem de base para o desenvolvimento de políticas públicas de emprego. “A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro”. O oficial de proteção de dados pessoais, também incluído agora, é exemplo disso, já que a necessidade por profissionais desse setor no país foi acompanhada do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados.

O skatista profissional Rogério Rodrigo Lopes “FEBEM”, de Apucarana, conta que sabia sobre o reconhecimento do skate pelo Ministério do Trabalho. "Antes disso, alguns amigos já tinham carteira registrada. Ando de skate há 29 anos, profissionalmente desde 2007, mas considero bom o reconhecimento, pois é uma forma de valorizar o nosso trabalho como skatista que vive do skate", explica.

O skatista profissional também expõe que o que mais curte no seu trabalho é poder conciliar diversão e trabalho. "O skate já me levou a várias cidades, e alguns países, onde eu participei de eventos profissionais. Na França, em Paris, participei do FAR’N HIGH, na Inglaterra, em Londres, do Street League, na Espanha, em Barcelona, passei alguns dias produzindo material (vídeo e fotos), no Brasil já fui a quase todas as capitais", alegra-se. "O skate vai além das competições, trabalho bastante essa parte de produzir material para as redes sociais dos meus patrocinadores, o skate é um estilo de vida", pensa.

