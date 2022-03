Numerologia: como descobrir seu número da motivação

Atenção: se ao somar os algarismos e o seu resultado der 11, não some novamente, o número 11 é um número mestre e possui uma interpretação própria. Se o seu número resultar em 10, some os algarismos, 10 = 1 + 0 = 1.

Significadod e cada numero de motivação





Motivação 1 – Liderança



Sendo o primeiro número, também gosta de ser primeiro em tudo. É o líder nato, gosta de comandar e tem dificuldades em receber ordens. Você precisa de um ambiente profissional que te desafie e que não te deixe cair na rotina.



Para que você consiga se sentir mais motivado dentro do seu ambiente, você precisa compartilhar mais suas ideias e também criar projetos desafiadores, pois dessa forma conseguirá aquilo que tanto deseja: liderar.



Conduz as pessoas com coragem e confiança, tem boa autoconfiança e analisa muito antes de tomar uma decisão, e quando toma, normalmente não volta atrás.



Profissões ideais: produtor de teatro e TV, dançarino, gerente, empresário ou atleta.





Motivação 2 – Diplomacia



Gosta de trabalhar em equipe, muito organizado e principalmente gosta de ouvir as pessoas. Toda tarefa que envolva pessoas e negociações pode ser usada de sua diplomacia para estabelecer a paz e harmonia.



Quem carrega o número 2 para motivação precisa saber separar o lado profissional do lado pessoal, justamente por ser muito sensível e isso atrapalhar nas decisões. O ambiente ideal de trabalho para esta pessoa deve ser harmonioso, organizado e que os colegas se respeitem e se ajudem entre si.



Profissões ideais: psicólogo, contabilista, assistente social.





Motivação 3 – Comunicação



Seu dom é saber falar e saber ouvir, e com isso você precisa de um ambiente onde possa exercer esse dom.



Possui habilidades artísticas, criatividade e muita imaginação. Tem grande facilidade em falar em público, palestras e apresentar. Se sente muito motivado quando deixa a oratória por sua conta.



Profissões ideais: comercial, publicitário, profissional de relações públicas.





Motivação 4 – Determinação



Muito organizado e por isso mudanças repentinas e de última hora o incomodam. Prefere trabalhar com a rotina. É perfeccionista, sistemático e se sente confortável em trabalhar em áreas que ofereçam muita segurança e estabilidade. São pessoas dedicadas e detalhistas.



Quanto mais puder aplicar sua habilidade produtiva de lidar com detalhes, ficará mais motivado no trabalho.



Profissões ideais: administrador, educador e construtor civil.





Motivação 5 – Liberdade



Adora novas experiências, mudanças, correr riscos e aprender coisas novas. É uma pessoa extremamente flexível e se adapta bem em qualquer situação. Não gosta de rotinas e por isso gosta de viajar.



Possui grande versatilidade, jogo de cintura e uma enorme curiosidade, que podem ser empregados no contato com o público. Para se sentir sempre motivado precisa de ação, aventura e liberdade para conduzir os próprios passos.



Profissões ideais: jornalista, esportista radical, piloto, investigador e guia turístico.





Motivação 6 – Harmonia



Responsabilidade é o seu lema. Muito atencioso, gosta de ouvir a todos, dar conselhos, pois é muito compreensivo e afetuoso. É sempre muito prestativo e solidárioo e possui um grande espírito de cooperação. Gostam de promover melhores condições de vida para as pessoas ao redor, e sentem-se úteis em ajudar.



Quanto mais você puder ajudar as pessoas e fazer parte de uma equipe em que possa resolver conflitos e unir a todos, mais alegria e motivação sentirá no trabalho.



Profissões ideais: assistente social, médico e terapeuta.





Motivação 7 – Analítico



É a pessoa da análise. Possui muita facilidade para fazer a análise de dados, pois é uma pessoa muito observadora. Gosta de demonstrar competência naquilo que faz.



Seu trabalho ideal é aquele que te desafia intelectualmente e que te permita se especializar e ser um expert em determinado assunto. É ótimo para pesquisar, estudar e ser o melhor naquilo que desperta seu interesse e, claro, compartilhar esse conhecimento com as pessoas.



No local de trabalho, deve tentar ter mais amizades, para que os seus dias se tornem mais leves.



Profissões ideais: cientista, filósofo e astrólogo.





Motivação 8 – Responsabilidade



Administração é definitivamente a sua área. Quanto mais detalhes, responsabilidades e deveres, mais você se sentirá produtivo e motivado. Gosta de lidar com muitos detalhes e administrá-los de forma prática e objetiva.



A pessoa que possui o número de motivação 8 é guiada pela vontade de vencer na vida, por isso é determinada para conseguir alcançar os seus objetivos. Você precisa ver sua energia sendo direcionada à organização, planejamento e liderança de um projeto, pois só assim consegue se sentir respeitado e motivado.



Profissões ideais: juiz, político e arquiteto.





Motivação 9 – Inspiração



É a pessoa da fraternidade. Ajudar e inspirar as pessoas é o que te faz sentir motivado. Ainda mais se, ainda por cima, tiver a oportunidade de empregar muita criatividade e entusiasmo na execução dessas tarefas e no contato com cada pessoa envolvida com as atividades que executa.



São extremamente sensíveis, imaginativos e conseguem pensar e compreender conceitos abstratos e invisíveis com facilidade. São compassivos, generosos e gentis. Precisam receber muito amor e dar muito amor, sua felicidade se baseia nesta troca. Devem, porém, praticar mais seu lado racional do que intuitivo, no que diz respeito ao ambiente de trabalho.



Profissões ideais: ator, cantor e escritor.





Motivação 11 – Equilíbrio



É a pessoa espiritualizada (isso não tem relação com religião). É sempre uma pessoa muito equilibrada e extremamente idealista. Interessam-se por causas humanitárias e pelas questões que envolvam a espiritualidade.



É compreensivo, sábio, intuitivo e, muitas vezes, destemido e enfrenta com coragem os eventos inesperados. Procura estabelecer a paz e a harmonia por onde quer que vá. Por isso, veio ao mundo para oferecer a luz. Possui intuição muito elevada e sensibilidade extrema. Sente-se motivado em ambientes livres e sofisticados.



Profissões ideais: líder espiritual, diplomata e médico.