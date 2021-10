Nutricionista dá dicas para diminuir a retenção de líquidos

A retenção de líquidos, mal, que atinge principalmente as mulheres, ocorre quando o corpo não consegue eliminar fluidos em excesso, que acabam se acumulando em tecidos das pernas, tornozelos, mãos e abdômen.

Segundo a nutricionista Juliana Vieira, retenção de líquidos é o nome popular que descreve o inchaço no corpo ou em parte dele. Segundo a profissional, é comum as pessoas sentirem que estão “retendo líquidos”.

"As pernas inchadas no final do dia, com marcas de pressão das meias ou dos sapatos, são um exemplo de edema – termo médico que se refere ao inchaço"





Ela aponta as possíveis causas do mal: "Alimentação inadequada , como salsicha, presunto, temperos prontos, biscoitos, sorvetes, balas, macarrão instantâneo e salgadinho de pacote. Beber pouca água e consumir álcool também contribuem para o quadro. Problemas renais, cardíacos ou hepáticos ou doenças da tireoide que provocam um tipo específico de edema", explica.

Juliana listou 7 hábitos alimentares que vão te ajudar a desinchar:





Beba bastante água:





Beber bastante água é indispensável para evitar o inchaço, pois a hidratação adequada colabora com o bom funcionamento dos rins e a eliminação de toxinas do organismo.





Insira mais alimentos naturais no seu cardápio alimentar





Verduras, leguminosas e castanhas são alimentos que não podem faltar em sua dieta. Frutas, como melancia, melão, abacaxi, pepino e manjericão também possuem ação diurética, ajudando o corpo a eliminar o excesso de líquidos.





Coma alimentos ricos em fibras





As fibras, que colaboram para o bom funcionamento do intestino, também ajudam a prevenir a retenção de líquidos. Mamão, laranja, ameixa e folhas em geral são alimentos fontes de fibras que devem fazer parte da dieta para evitar a prevenir o inchaço indesejado.





Cereais integrais ajudam no bom funcionamento do intestino





Pão integral, pão de centeio, farelo de aveia, farelo de trigo e arroz integral são cereais integrais que colaboram para o bom funcionamento do intestino e também ajudam a desinchar.





Beba chás diuréticos





Chá de boldo, chá de hibisco e chá verde têm ação diurética e ajudam a eliminar líquidos e, portanto, a evitar o inchaço.





Evite alimentos ultraprocessados e ricos em sódio





Açúcar, conservantes, embutidos, refrigerantes e fast foods colaboram com a retenção de líquidos





A nutricionista listou alguns sinais de que o inchaço pode ser grave. Por isso, se você tiver um deles, a profissional orienta que procure um médico:





- Se seus pés incharem muito a ponto de os sapatos e meias ficarem apertados ao longo ou no final do dia;

- Se amanhecer com as pálpebras ou o rosto inchado;

- Se houver inchaço assimétrico, mesmo que leve (só uma perna, ou só um braço, por exemplo), pois pode ser um sinal de trombose;

- Se aparecer inchaço no corpo, depois de começar a usar um remédio novo. Ele pode ser efeito colateral ou reação alérgica provocada pelo medicamento.