O preço da beleza? Ex-BBB Larissa Tomásia e Lucas Guimarães gastaram R$ 1 milhão em estética

Quanto custa a beleza? Para Larissa Tomásia e Lucas Guimarães, R$ 1 milhão. As transformações físicas da ex-BBB chamaram atenção nas redes sociais após sua participação no programa. Em seu Instagram, ela postou uma foto comparando o antes e depois de seus procedimentos estéticos com Lucas, seu amigo de longa data. Enquanto Larissa colocou lente nos dentes, silicone, botox, mega hair e fez preenchimento com ácido hialurônico nas olheiras, o influenciador fez Lipo HD no abdômen, harmonização facial, tratamento para o cabelo crescer e coloca botox regularmente. Luiz Haroldo Pereira, referência em cirurgia plástica no Brasil com mais de 40 anos de experiência, fala sobre o perigo do excesso:

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

“A busca incessante pela perfeição pode ter graves consequências. Muitos não ficam contentes com os resultados e querem cada vez mais. Além disso, toda cirurgia tem uma possibilidade pequena de insucesso, mas o problema é que tem muitos falsos cirurgiões plásticos despreparados e sem título de especialista realizando estes procedimentos, e, infelizmente, em alguns casos, as pessoas pagam com a vida.”





O médico, pioneiro da lipoaspiração no Brasil, fala também da importância de se ter um intervalo entre algumas intervenções: “realizar cirurgias estéticas como uma prótese de mama e uma lipo HD, por exemplo, é compatível, mas não devem ser feitas ao mesmo tempo. A parte dentária e de botox também, não há problema em investir nesse tipo de intervenção, mas é necessário um espaço entre eles.”

Continua depois da publicidade





Apesar do custo elevado, os frutos de algumas modificações faciais são temporários e envolvem uma reposição após alguns meses: “o ácido hialurônico, usado no botox e na harmonização facial, precisa ser renovado depois de 4 meses. Ao invés do ácido, usaria a gordura que foi retirada na Lipo HD como preenchimento para o rosto, já que possui resultados mais duradouros, de 8 meses a 1 ano. Por isso esses procedimentos são caros, é necessário ter essa reiteração constante”, explica o cirurgião.