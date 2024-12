O que a astrologia prevê para 2025? Ano promete mudanças e oportunidades

Com o ano novo chegando a astrologia começa a traçar o panorama astrológico para 2025, mostrando que o ano promete ser um dos mais marcantes da década e exije o equilíbrio entre coragem e planejamento estratégico.





De acordo com o Astrolink, site especializado em astrologia e autoconhecimento, 2025 apresenta um céu que desenha possibilidades que prometem reconfigurar não apenas as dinâmicas coletivas, mas também os caminhos individuais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O site revela que Saturno e Netuno em Áries, juntamente com a entrada de Urano em Gêmeos, marcam o início de novos ciclos. Com as mudanças, é preciso ter ousadia para explorar, mas sem perder de vista os objetivos a serem alcançados.





O período de transformações abre a possibilidade para mudanças profundas tanto no nível pessoal, de acordo com cada mapa astral, quanto no coletivo, como explica o Astrolink.

Publicidade





"Enquanto Plutão em Aquário reforça a importância das transformações sociais e da relação consciente com a tecnologia, os eclipses em Áries, Libra, Virgem e Peixes trazem reflexões sobre temas como o equilíbrio entre o individual e o coletivo, bem como entre razão e emoção", expõe.