O que considerar na hora de escolher um celular?

A busca pelo celular ideal costuma ser bastante difícil. Existem diversas opções de smartphones disponíveis no mercado, que variam dos mais baratos aos mais caros, de acordo com sua ficha técnica e suas especificações, as quais vão atender perfis de usuários diferentes. Antes de fazer uma escolha definitiva, é importante levar em consideração algumas características do aparelho, assim como fazer uma pesquisa detalhada comparando qualidades e preços entre produtos e lojas para obter o melhor custo-benefício e evitar dores de cabeça no futuro.

As marcas de eletrônicos anunciam e divulgam novos aparelhos regularmente, injetando um grande volume de variedade nesse setor. Como o mercado é bastante dinâmico e está sempre se renovando com produtos, tecnologias e funcionalidades diferentes, pode ser difícil para o usuário acompanhar cada uma das mudanças e se familiarizar com elas. Algumas características, no entanto, são importantes para todos os tipos de aparelhos e usuários e não devem ser negligenciadas na hora de escolher um smartphone.





Primeiramente, é importante reconhecer qual é o seu nível de uso e quais são as tarefas que serão realizadas no dia a dia com o celular. Aqueles que pretendem utilizar o aparelho em um modo mais intenso por longas horas, como uma ferramenta importante de trabalho ou se interessam por jogos, irão precisar de mais recursos para atender suas necessidades de modo satisfatório. Já para aqueles que possuem um uso mais moderado, com a realização de tarefas simples como mandar mensagens, utilizar redes sociais e ouvir músicas, um aparelho intermediário pode suprir suas necessidades.

Uma característica que é sempre interessante observar é a capacidade da bateria do aparelho. É de suma importância que o smartphone tenha uma bateria de qualidade e boa capacidade, para evitar que ele se torne refém dos carregamentos frequentes. Além disso, é importante que a bateria tenha capacidade suficiente para que o usuário passe o dia fora de casa sem recarregá-lo enquanto realiza sua rotina cotidiana. Atualmente, as baterias de 4.000 mAh possuem a capacidade mínima recomendada, mas, se o celular tiver uma bateria mais potente, é ainda melhor.





Outro aspecto é a tecnologia da tela do aparelho. As telas mais comuns como LCD e IPS são as mais baratas e estão presentes nos aparelhos com preço mais em conta. Já as telas OLED, AMOLED e outras variações possuem uma tecnologia mais avançada, com cores mais vivas e maior economia de energia, o que pode encarecer os aparelhos. A tecnologia das telas pode ser um diferencial importante para aqueles que gostam de assistir a vídeos no aparelho e se distrair com jogos.





O armazenamento de um aparelho nunca deve ser esquecido na hora de escolher o produto. É importante investir em uma capacidade razoável, com o mínimo de 32 GB, se pretende utilizar apenas aplicativos básicos, como redes sociais, apps de bancos, de compras, etc. Se pretende baixar jogos pesados ou trabalhar utilizando o celular, o armazenamento de 64 GB ou superior deve ser o preferido.





Se possível, sempre aposte nos aparelhos que possuem armazenamento expansível com entrada para cartão de memória. Os dados pessoais, fotos, músicas e documentos costumam consumir bastante espaço, então os cartões microSD são uma ótima opção para guardar esse tipo de conteúdo, enquanto o armazenamento interno do celular é usado para o sistema operacional e os aplicativos.





O processador e a memória RAM implantadas também são de suma importância. Nos dias de hoje, até mesmo os celulares baratos possuem um mínimo de 3 GB de RAM e processadores potentes com vários núcleos (como octa-core), sendo opções com ótimo custo-benefício e desempenho eficiente. Na internet, diversos usuários fazem avaliações nas lojas e resenhas detalhadas em vídeo para o YouTube, mostrando a performance desses aparelhos. Além disso, é possível conversar com familiares e amigos sobre quais aparelhos, marcas e lojas eles recomendam e quais os decepcionaram, podendo conhecer e evitar a repetição dessas experiências desagradáveis.