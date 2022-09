Veja o que setembro reserva para seu signo

Setembro está começando e os astros prometem grandes transformações para a nossa vida. A energia do Sol em Virgem traz muito planejamento e ação para nos prepararmos para o fim do ano, mas teremos um Mercúrio retrógrado que pode atrapalhar as conquistas de alguns signos.

Quer saber quais? Convidamos o astrólogo Brendan Orin, do Astrocentro, para nos trazer o horóscopo de setembro de 2022. Através de uma análise do céu, ele te dirá como cada signo pode se sair neste mês e te dará dicas e soluções para enfrentar tudo o que está por vir. Confira: Publicidade Publicidade



Horóscopo de Setembro 2022

Publicidade

Publicidade



Durante este mês, o Sol começa em Virgem e fica posicionado no signo da perfeição até o dia 22/09. Após isso, ele entrará no signo de Libra às 22h03, o que traz uma energia mais leve, harmoniosa e diplomática para o mundo.

Mercúrio já está em Libra desde o final de Agosto, porém no dia 10/09 ele começa a sua movimentação retrógrada às 00h38, trazendo uma energia de desentendimento, confusão e muitas falhas tecnológicas. Publicidade

Para o amor, Vênus começa em Leão, o que traz muita paixão no início do mês, mas tudo se estabiliza quando, no dia 05/09, esse planeta entra em Virgem. Sua mudança agora só acontece em 29/09 quando entrará em Libra. Publicidade



Previsão de cada signo

Publicidade

Áries



Publicidade Publicidade Durante o mês de setembro, você, ariana, sentirá que tudo está passando muito rápido. Isso porque o seu planeta regente, Marte, está posicionado em Gêmeos, o que trará uma energia acelerada para a sua vida. Esse posicionamento é muito bom para adquirir conhecimento, estudar e explorar sua inteligência. Aproveite e faça isso. É muito bom trazer para sua vida hábitos que vão agregar na sua evolução pessoal.

Publicidade Porém, é importante que você fique atento a esses novos hábitos, viu? A energia de Marte em Gêmeos pode criar uma tendência para socialização e fofocas. Mas é importante que você fuja disso. Como Mercúrio - o planeta da comunicação - ficará retrógrado durante a maior parte desse mês, esses comentários podem se tornar frequentes. Publicidade E, se tomar cuidado, pode acabar você se tornando alvo dessas fofocas e prejudicando a você mesma. Outro planeta que vai influenciar muito na sua jornada é Júpiter, o planeta da sorte. Ele está retrógrado em seu signo, o que intensifica energias como: impulsividade, ansiedade e exagero.

Assim, é necessário que durante todo esse mês, você tenha um certo cuidado com suas atitudes e procure sempre manter a calma.

A retrogradação de Mercúrio acontece em Libra no dia 10. Essa movimentação irá criar ruídos e debates em suas relações. É por isso que no amor, as coisas podem ser mais complicadas do que você esperava.

O planeta do amor, Vênus, começa o mês em Leão, o que é muito positivo para você. Só que essa posição dura somente até o dia 05, quando Vênus entra em Virgem. Começa então uma fase de um amor mais calmo e rotineiro. E vamos ser honestos, os arianos odeiam a rotina!

Isso pode resultar em grandes estresses por toda a forma metódica que esse período exige das relações. Mas lembre-se que esse é um momento de alimentar o relacionamento de forma saudável e a forma de buscar isso é: inovar a rotina.

A mudança da Lua que vai influenciar mais em sua vida será a Lua Crescente no dia 03. Ela ocorrerá em Sagitário e será muito positiva, pois traz a possibilidade de realizações no seu caminho. Aproveite!

Quando o Sol entrar em Libra, no dia 22, é possível que você sinta uma baixa energética. Como esse é o seu signo oposto complementar, começa uma fase de grandes aprendizados, mas de uma forma que não te agrada muito. Apesar de ficar bem chatinha nesse período, use-o para descansar e renovar suas energias.



Touro



O seu planeta regente é Vênus e ele ainda está posicionado em Leão no começo do mês. O que não te traz uma energia bacana, mas que você não precisará lidar por muito tempo. Isso porque Vênus em Virgem começa no dia 05 e as coisas começam a ficar mais tranquilas para você.



No amor, esse será um bom momento! Para os que namoram, chegou a hora de refazer os contratos da paixão. Sabe quando o relacionamento exige repensarmos se estamos felizes e quais são os nossos próximos propósitos? Então, é agora!

Vênus em Virgem traz uma racionalidade e uma forma de amor muito prática. É por conta disso que se torna ótima para refazer as rotinas, recuperar os sonhos e até traçar novas metas que renovem o amor de vocês. Só que cuidado, taurina!

A rotina e o conforto não são para se acomodar. Então, preste atenção para não deixar as coisas esfriarem. Afinal, o sexo é importante para um relacionamento e para você também. Esse é um ótimo mês para ser de Touro!

Virgem é um signo de Terra que traz energias muito harmoniosas com a sua e, quando passar, entra Libra. Que apesar de ser um signo de Ar, também tem Vênus como regente, e como esse planeta estará em sua melhor harmonia, será bem benéfico para você.

No dia 29, Vênus entra em Libra, e o amor continuará em alta. Mas dessa vez é hora dos solteiros agirem. Isso porque a sensualidade e a socialização estarão em alta. Trazendo para sua vida novas pessoas e novos crushs.

Quando focamos no trabalho, saiba que Setembro promete ser bastante leve e equilibrado para você. O Sol em Virgem trará uma energia de cronogramas, rotinas e agenda, algo que você consegue se adaptar facilmente.

No dia 23, Mercúrio retrógrado vai voltar para Virgem. Esse novo posicionamento trará uma fase de reflexão, pois exigirá que você repense em suas atitudes. Aproveite para fazer isso!



Gêmeos



O mês de setembro vai exigir muita paciência, inteligência e atenção de você, geminiana! Seu planeta regente, Mercúrio, está posicionado em Libra - um signo muito harmônico com o seu. Porém, no dia 10, começa sua movimentação retrógrada, o que pode causar algumas dores de cabeça para você.

A dica é para que, nos dez primeiros dias do mês, você se resolva com todo mundo que precisa. Nada de ficar brigada com os amigos, ou se meter em discussões no relacionamento. Isso porque agora você ainda vai ter tempo de resolver, depois os ruídos de comunicação serão tão fortes que as coisas podem piorar.

A impressão de grosseria e ironia irá seguir a sua forma de falar e por isso que será um ótimo período para ficar bem quietinha, pensar mais antes de falar e não se deixar levar pelo estresse que passará nesse período.

Tenha cuidado com as suas ações também, Marte está em seu signo, o que torna a sua energia bem mais impulsiva. Esse é um momento para pensar muito antes de falar e agir, lembre-se disso.

Como Mercúrio está retrógrado, no dia 23 ele volta para Virgem, o que muda o foco do seu problema - mas não acaba com ele. Esse novo posicionamento irá afetar bastante a sua forma de lidar com rotinas, algo que você já não é muito fã.

Então, tenha extrema atenção no trabalho nesse período. A desorganização com os prazos pode afetar bastante o seu dia a dia e te prejudicar no futuro. Experimente revisar tudo, mais de uma vez, para que não deixe nada de errado passar.

Setembro será um mês de muitas instabilidades para você, geminiana! Será preciso ter muita calma em suas atitudes se deseja passar por esse momento sem afetar a sua vida como um todo.

No amor, por exemplo, Vênus estará em Virgem - um signo de Terra que representa tudo que você não gosta: mesmice. Como ele também é um signo mutável, quando esse posicionamento começa, ele forma uma quadratura com o seu signo.

Essa é uma movimentação tensa e que trará grandes dificuldades para as suas relações. Para somar ao Mercúrio retrógrado, que as pessoas tendem a entender tudo errado, vai ser necessário muito equilíbrio emocional. Mas nada na vida são só notícias ruins, viu?

Como Marte está em seu signo, esse acaba se tornando um ótimo momento para ganhar dinheiro, viu? Sua desenvoltura está mais acelerada e por isso as ideias boas vem com facilidade e colocá-las em prática será essencial nesse momento.

No final do mês, no dia 22, o Sol entra em Libra e começa então uma nova energia a influenciar a sua vida. Esse signo que é o seu paraíso astral te trará muita positividade, leveza e harmonia para pós de mês terrível.

Para completar, Vênus e Mercúrio também irão caminhar para esse signo rapidamente. Então, aguente firme que logo você estará plena.



Câncer



A mudança nos sentimentos é algo que você, canceriana, já está acostumada. Como a Lua é o seu planeta regente, é comum que durante o mês você passe por quatro momentos de mais intensidade por conta de suas fases, não? Durante Setembro, isso não será diferente!

Começa o mês com a Lua Crescente em Sagitário no dia 03. Esse posicionamento traz muita fé, esperança e energia. É um período ótimo para você, nativa, que pode contar com essa energia positiva e muita leveza em seu caminho.

Quando chegar o dia 10, a Lua Cheia ocorrerá em Peixes, o que traz uma grande potencial para o seu coração. Uma fase de amores incondicionais, paixão e entrega. É um momento de se sentir bem, e é indicado que você curta isso.

A Lua Minguante acontece em Gêmeos e ela vem para te lembrar de deixar para lá! Chega de ficar se estressando por coisas que fogem do seu controle. É hora de largar esse esforço mental para resolver o problema dos outros e focar mais em você. Pare de insistir naquelas coisas que não te dão mais prazer.

No final do mês, a Lua Nova acontece em Libra, o que já não é tão positivo para você. Será uma fase de reflexão séria, fazer autoanálise e focar no seu amor próprio. É um momento que vai exigir muita verdade e ação para mudar as coisas que você não gosta.

Agora quando paramos para analisar o amor, esse mês não será muito positivo, canceriana! Lá para o final do mês, entre os dias 29 e 30, você passará por uma fase de sorte. Quando Vênus entra em Libra, esse posicionamento traz novidades e boas notícias. O problema é que o mês inteiro, esse planeta não vai estar positivo para você!

Começa com Vênus em Leão, até o dia 05, que já traz relacionamentos egóicos, de bajulação e intensidade passageira que não te agrada nenhum pouco. Logo depois, entre Vênus em Virgem, que já é mais gostoso para você, mas ainda assim, muito frio.

Isso porque a forma de amar de Virgem é muito racional, rotineira e prática. E você não é assim! As cancerianas estão acostumadas com dar atenção, cuidado mais maternal e como não vai se identificar com essa energia, pode acabar ficando bem carente nesse período.

A dica para passar sem grandes discussões nesse período, é respeitar o espaço do outro e transformar esse excesso de carinho em uma rotina de amor diferente. Ou seja, ao invés de ficar em cima do parceiro, experimente surpreendê-lo com um jantar especial, apenas perguntando como foi o dia e ajudando-o no desenvolvimento de sua rotina.

No dia 22, quando o Sol entrar em Libra, pode começar um período financeiro mais complicado. Muitos planetas vão começar a se movimentar para esse signo, que gosta de luxo, conforto e isso pode fazer com que você também vá nessa onda.

Então, tenha cuidado! Preste atenção nos seus gastos e fique muito atenta para não acabar perdendo dinheiro por besteira.



Leão



O Sol está em Virgem e para você, leonina, isso significa muita organização, responsabilidade, disciplina e foco. O que é incrível para você ir atrás de suas conquistas e fazer acontecer, não é mesmo?



Os astros indicam que essa é uma fase ótima, pois começa uma cobrança para colocar a “casa em ordem”, uma vez que o fim do ano já está chegando. Como para você isso será uma constante, é importante aproveitar bem esse momento!

Apesar dessa agitação durante quase todo o mês, no dia 22, o Sol entra em Libra e te traz uma energia mais leve, relaxante e sociável. Ótima para conhecer pessoas novas, se divertir e perceber que a energia de Libra tem tudo a ver com Leão.

O final do mês será propício para rituais de amor próprio. Então, aproveite esse período para fazer um skincare, uma meditação, erguer o seu lado espiritual e se colocar no centro da sua vida. Foque em você!

Voltando para o início do mês, no dia 03, a Lua ficará crescente em Sagitário, o que potencializa o Sol em Virgem e é bastante positiva para as suas realizações. Tudo indica que o que você fizer nesse período vai dar certo.

Quando olhamos para o amor, as coisas não vão ser tão boas quanto vinha sendo para você, leonina! Isso porque você está saindo da Vênus em Leão, ou seja, uma forma de amar muito parecida com o seu jeito de agir, para a Vênus em Virgem que traz uma paixão mais madura e pé no chão.

Essa movimentação não é negativa, mas é mais prática e fria. Ou seja, você pode sentir saudade da bajulação, da intensidade e do encanto que o mês anterior proporcionou e se incomodar com essa energia mais distante de agora.

Porém Vênus em Virgem traz estruturas e durabilidade. Então, se você está apaixonada e quer saber o momento certo de investir no relacionamento, a hora é agora!

Para os solteiros esse não é um momento muito bom para os flertes, mas é ótimo para cuidar de você. Não só estética como também da saúde. Se priorize enquanto pode, pois quando a Vênus entrar em Libra no dia 29, começa então uma fase ótima para você!

Aliás, já no dia 22, quando Sol entra em Libra, você já sentirá uma energia de pessoas mais doces, românticas, na qual o flerte fará muito sentido.

Outro posicionamento que vai influenciar bastante na sua vida é Júpiter retrógrado em Áries. Aqui vai mexer diretamente em seu bolso, fazendo com que suas finanças tenham altos e baixos, trazendo uma inconstância para sua vida.

Com Mercúrio retrógrado em mais da metade do mês, a sua comunicação pode passar por alguns ruídos. Mas vai complicar mesmo no dia 23, quando Mercúrio volta para Virgem e problemas no trabalho começam a surgir, Cuidado com a língua, se for preciso morde-a, mas não fale nada que vá se arrepender depois!



Virgem





Ah, virginiana! Esperou tanto tempo para o Sol entrar em seu signo e você ter o seu momento de brilhar, que quando chegou, Mercúrio - seu planeta regente - estragou tudo, não é?



Piadinhas a parte, não precisa se preocupar, virginiana! Apesar de ocorrer algumas instabilidades emocionais durante o mês de Setembro, o seu mês ainda problema ser incrível e muito positivo para as suas realizações.

Vamos começar falando de Mercúrio em Libra que traz mais criatividade, sociabilidade e uma comunicação leve. No dia 10, esse planeta fica retrógrado, o que vai resultar em uma série de derrapadas sobre as suas decisões do futuro.

É um período de muita dificuldade para decidir o que é melhor para você, o que criará problemas que você nunca nem imaginou ter no trabalho. Quando chega o dia 23, Mercúrio volta para Virgem e começa a te deixar um pouco mais nervosa. Isso porque as coisas irão fugir do seu controle e você não sabe lidar muito bem com isso. Bom, vai ter de aprender!

Mercúrio retrógrado ele atrapalha a nossa vida, pois exige que para realizarmos tudo o que estamos acostumados, precisamos encontrar outro caminho. O que não é impossível, mas exige atenção e paciência.

O que pode complicar o seu desenvolvimento durante Setembro é o seu emocional abalado. A culpa disso é a Lua, que passará por suas mudanças em signos mutáveis (Sagitário, Peixes e Gêmeos) como você, trazendo quadraturas tensas e que te deixarão bem perdidas.

Mas o que vai te pegar mesmo é a Lua Cheia em Peixes no dia 10, pois é o signo oposto ao seu, e te deixará tão emotiva, que você provavelmente nem saberá lidar com isso.

A Lua crescente em Sagitário acontece no dia 03 e pode te trazer um pouco de ansiedade. No dia 17, a Lua Minguante em Gêmeos mostrará o quão exausta mentalmente você está. Esse, inclusive, será um ótimo momento para descansar. No final do mês, a Lua Nova fica em Libra, mas isso não fará muita diferença para você.

No amor, Vênus está em seu signo, e isso é ótimo. Significa que a forma de amar do mundo nesse momento é a sua. Então, você estará mais carismática, bonita e, apesar das instabilidades que a Lua traz, estará repleta de oportunidades. A dica para esse momento é: foque em você!

Apesar de Mercúrio retrógrado deixar a gente um pouco perdida, a racionalidade é a sua essência. Então, pare, pense nos seus objetivos e faça o que considera certo. Assim, não perderá tempo e vai ter feito a escolha certa.

No final do mês, quando Mercúrio voltar para Virgem e o Sol entrar em Libra, esse posicionamento será bastante tenso para sua vida financeira. Então, para não ter surpresas, guarde um pouco de dinheiro no começo do mês.



Libra



No dia 22, o Sol entra em Libra e o mundo inteiro começa a lidar com a sua energia, libriana. É então que começa a primavera no hemisfério sul, o que intensifica ainda mais a energia de paz e harmonia que você gosta. Mas até lá…

O Sol em Virgem e Vênus também - o que não são posicionamentos ruins para você - exige uma organização e responsabilidade de todos. Esse é um momento mais racional e que exige de você mais firmeza em suas decisões.

É importante aproveitar essa energia para finalizar o seu ciclo deste último ano de forma equilibrada e direcionada.

Quando chegar o dia 29, Vênus entra em Libra, o que vai intensificar o Sol em seu signo e trazer muita força, vitalidade, energia e disposição. Será um momento para deixar para trás tudo aquilo que já não agregava mais em sua vida.

Por conta desses posicionamentos de Vênus, o amor será ótimo para você, libriana!

Desde o início do mês, com Vênus em Virgem, você passa por um momento de autoaceitação. Para as solteiras é ótimo, pois significa um momento para se cuidar, fazer um skin care, hidratar o cabelo e até focar na academia.

Já as nativas que vivem um relacionamento sério, no começo do mês precisam passar por uma definição de rotina. Virgem vai exigir que vocês aceitem que a vida não precisa de grandes mudanças e foque em pequenas ações para agradar o outro.

No final do mês, quando Vênus entra em Libra, a harmonia do mundo fica bem sinérgica com você. Mas cuidado com a energia sexual em alta para não rolar agir na impulsividade e gerar corações partidos.

Outro planeta que vai influenciar muito em sua vida nesse período é Marte. Como ele é o responsável pela nossa forma de agir e está posicionado em Gêmeos - um signo de Ar como você - te trará forte energia e disposição para o trabalho e irá em busca de suas conquistas.

Mercúrio, o planeta da comunicação, está em seu signo. Porém a sua movimentação fica retrógrada a partir do dia 10, o que significa muita atenção.

A comunicação e a tecnologia pode ficar um pouco confusa e afetada nesse período. Então, fique esperta para não se perder em suas ideias.

A Lua Nova acontece em Libra, seu signo, o que é ótimo. Traz uma boa energia para os planejamentos e é o seu momento para desenhar o que deseja conquistar no próximo ano de vida que está chegando.



Escorpião





Tranquilidade, leveza e organização é o que Setembro guardou para você, escorpiana! Com todos os planetas que estavam em Leão, causando um sentimento estranho, agora caminham para Virgem e cria-se um clima mais agradável para você.



Marte está em Gêmeos, e o por ser o seu planeta regente, a influência na sua vida é te deixar mais criativa, divertida e com uma energia mais jovial.

No dia 05, já temos a primeira mudança positiva para você, que Vênus sai de Leão e entra em Virgem e deixa as relações mais tranquilas. Somando a energia do Sol nesse signo de Terra, a sua energia é fortalecida para conquistas e calmaria.

A Lua Cheia, acontece no dia 10 em Peixes e será bem influente na sua vida. Afinal, essa movimentação torna a sua intuição mais aflorada e você se sentirá bem mais poderosa. A energia de Netuno retrógrado também em Peixes, fortalece esse sentimento e você consegue trazer o seu espiritual mais para perto.

Aproveite bem esse poder, mas tenha cuidado para não exagerar. Lembre-se de fazer o exercício que te ajuda a entender o que é intuição e o que é paranóia.

No amor, a Vênus em Virgem deixam as coisas mais rotineiras. Isso pode parecer para você que o relacionamento está esfriando, mas a verdade é que as coisas simplesmente estão mais leves. Não deixe sua intensidade te privar de aproveitar o relacionamento estável.

Quando chegar o dia 29, Vênus entra em Libra e essa energia não mudará tanto para você, mas trará uma relação um pouco mais carinhosa. As solteiras podem sofrer um pouco nesse período, pois pode perceber as pessoas mais dengosas, o que te irrita muito.

Plutão também é seu planeta regente, e como está retrógrado em Capricórnio, afetará bastante a sua vida profissional. Você pode se sentir desmotivada, com seus sonhos estagnados e até um certo cansaço de treinar. Só que não pode desistir!

Aproveite Mercúrio retrógrado em Virgem nos dias 23 a 29, esse posicionamento te dará forças para as suas realizações e ainda ajudará a encontrar novas oportunidades.



Sagitário



Ah, sagitariana, vamos começar falando do seu planeta regente: Júpiter ainda está retrógrado em Áries, o que está causando muita impulsividade, ansiedade, complexidade e te deixando bastante briguenta, não é mesmo? Cuidado para não perder a mão em suas lutas, as vezes é bom deixar para lá.

Mas apesar de parecer negativo, esse posicionamento é bom para você agir. Use esse momento para colocar em prática os seus planos que não colocou e pensar nas suas iniciativas.

Marte está em Gêmeos, o signo oposto ao seu, e mesmo que seja um período tenso, ele também traz forças para que sua mente esteja mais ágil e sua energia potencializada.

A Lua Crescente em Sagitário, o seu signo, te torna muito otimista. Ela acontece no dia 03 e é ótima para você realizar algumas conquistas. Então, corra para botar em prática aquilo que você quer agora!

No dia 10, a Lua Cheia acontece em Peixes, o que pode te deixar muito emotiva. É possível que nesse período surjam feridas do passado e que vá doer. Já no dia 17, quando a Lua minguar em Gêmeos, o foco será um problema. Você pode ficar muito irritada nesse período, mas vai passar.

No final de Agosto, você passou por uma boa fase no amor por conta de Vênus em Leão. No dia 05 isso mudará, afinal Vênus entra em Virgem e começa uma fase de cobranças nas relações.

Será um período bem difícil para você se adaptar, pois a rotina será necessária. É importante que você se esforce para não enjoar facilmente e muito menos fique comprando brigas desnecessárias.

A parte boa é que no dia 29, Vênus já entra em Libra e traz uma forma de amor mais livre, equilibrada e sociável. Tudo o que você gosta e que para sua vida amorosa.

Como o Sol entra neste mesmo signo no dia 22, a partir daí as coisas começam a ficar mais leves e harmônicas para você. Aproveite!

Durante Setembro, Mercúrio ficará retrógrado em Libra. Isso pode resultar em distração, perda de prazo e desorganização. No trabalho será necessário uma atenção extra, principalmente depois do dia 23, quando Mercúrio volta para Virgem e pode fazer com que você tenha perdas financeiras.



Capricórnio



Saturno, o seu planeta regente, continua retrógrado em Aquário. Desta forma, os mesmo problemas que vem sendo falado nos horóscopos do passado ainda estão acontecendo.

É normal que nesse período você sinta o peso do passado e do futuro, mesmo que ainda te incomode demais. Tente focar em como essa fase será boa para sua evolução pessoal.

No final do mês, passaremos por uma Lua Nova em Libra, o que pode trazer uma sensação de falta. Aquela energia de que não está fazendo nada por você mesma e que precisa mudar. Use esse momento para refletir e depois agir.

A verdade é que é só uma sensação, mas não faz mal você rever o quão prioritária é você em sua própria vida.

No amor as coisas vão ótimas para você, capricorniana! Vênus em Virgem é um posicionamento incrível para os signos de Terra como você. Então é um período que te deixa carismática, desejada, sociável, atraente e que as pessoas entendem a sua forma sólida de amar. Assim, as relações acabam se tornando mais simples e mais gostosas de serem vividas por você.

Porém, para os nativos que estão solteiros, saiba que agora não é o melhor momento para se envolver com alguém. Isso porque é um mês muito racional e o flerte pode acabar parecendo um pouco desesperador. Use esse momento para conhecer pessoas, ter mais vida social e cuidar de si mesma!

No trabalho as coisas já não estão tão boas… Mercúrio em Libra traz muita dificuldade por conta da comunicação muito criativa, divertida e a necessidade de agradar o outro. Isso não combina com você! E quando Mercúrio entrar em retrogradação, no dia 10, parece que as coisas vão piorar.

Libra é um signo que te distrai, desconcentra e parece que nada fica certo do jeito que você espera. É por isso que a dica para esse momento é: antes feito do que perfeito!

Apesar de você querer tudo perfeito e a energia de Virgem completar essa sua obsessão. Mercúrio irá atrapalhar um pouco essa parte. Então, apenas faça.



Aquário



Ah, Aquariana! Não satisfeita com um planeta regente, você tem dois. Mas como é sempre diferentona, os dois se encontram em retrogradação criando um caos na sua vida, não é mesmo?

Urano está retrógrado em Touro, o que traz grandes perdas financeiras para a sua vida. É importante tomar cuidado com confusões no trabalho e a desordem do dia a dia. Já Saturno, também está andando para trás, mas posicionado no seu signo, o que cria uma discussão interna gigantesca.

Enquanto Saturno, o planeta do tempo, coloca a gente de cara com o passado para lidarmos com os nossos erros, Urano é um signo focado no amanhã. Então, o que eu devo fazer? Resolver o passado ou seguir em frente?

Esse é o seu dilema e vai durar um bom tempo, aquariana. Mas a melhor maneira de lidar com tudo isso é respirando fundo, analisando o que é prioridade e o que não, e seguir o coração.

No dia 17, quando a Lua Minguante entrar em Gêmeos, aproveite para descansar! Esse será um momento que exige um repouso, uma reflexão e até entrar em contato com os seus amigos antigos. A energia dessas pessoas em sua vida vai te ajudar a olhar mais para frente.

Já a Lua Nova em Libra é mais positiva! Aproveite esse momento para conhecer pessoas e ir atrás de suas realizações. A energia de Libra é muito boa para seguir os seus objetivos e expandir o seu círculo social.

Quando focamos no amor, o mês de Setembro será melhor que Agosto. Mesmo com Vênus entrando em Virgem e deixando as coisas bem monótonas para você, é melhor do que em Leão que te incomodava bastante por conta do ego.

No final do mês, dia 29, Vênus entra em Libra e aí a festa começa. Como é um signo de Ar, assim como você, o carisma e a diversão volta, tornando um ótimo momento para ser aquariana!

A vida financeira já vai apresentar mais dificuldades, com Urano retrógrado, nada vai ser estável para você. Então, com o Sol em Virgem e depois entrando em Libra, pode ser que você tenha alguns ganhos bem significativos, mas precisa ficar esperto para não perdê-los.



Peixes