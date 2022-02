Objetos que podem trazer energia negativa para sua casa

A nossa casa é considerada o refúgio da alma e, por esse e muitos outros motivos, é sempre bom cuidar das energias e vibrações que nela habitam. Muitas pessoas optam por administrar essas energias com amuletos de proteção e patuás, mas ignoram a presença de objetos que atraem vibrações ruins.

“Mesmo que você não acredite, as energias circulam pelos ambientes através de coisas e pessoas, e alguns objetos podem tanto permitir que boas energias adentrem ao nosso lar como facilitar a entrada das más energias”, acredita Kélida, mística e espiritualista.

Dessa maneira, é importante se livrar imediatamente de alguns objetos que muitas pessoas têm em casa. A mística Kélida separou os cinco principais, que são responsáveis pela falta de prosperidade, falta de saúde e até por problemas nos relacionamentos.

Confira:





Louças quebradas





Louças quebradas ou trincadas como xícaras, copos, pratos etc., são os tipos de objeto que não se deve ter em casa. Esses elementos originalmente servem para nos alimentar e, se não estiverem bem conservados, podem trazer más energias. “Mesmo que a louça esteja com um pequeno trinco é importante tirá-la de casa. Além disso, panelas enferrujadas ou amassadas também devem ser descartadas, pois esses utensílios podem contribuir com a falta de alimento e prosperidade, afinal, é através desses utensílios que confraternizamos momentos de alegria com os amigos e familiares” – resume.

Espelhos em má condições





Espelhos quebrados, trincados ou sujos também são objetos que não devemos ter em casa, pois os espelhos são considerados grandes portais. E é através dele que tanto os espíritos negativos, quanto os positivos podem entrar no ambiente. Uma vez que essa energia seja negativa, ela pode ocasionar em brigas, discussões, problemas de saúde e no relacionamento. Kélida comenta ainda que esse objeto é tão poderoso que também é utilizado em magias, em que a pessoa pode colocar tanto a prosperidade, o amor e o dinheiro dentro de casa, como o contrário. Por essa razão, é necessário tomar cuidado e se livrar dos espelhos que não estejam mais em boas condições de uso.







Objetos velhos





Às vezes, costumamos guardar em nosso lar objetos que não têm mais uso, como um videocassete quebrado, ferramentas ou coisas velhas e enferrujadas. Segundo a mística, isso é muito perigoso. Além disso, roupas que não servem mais, furadas, rasgadas ou até faltando um botão são elementos que também não é bom guardar. Kélida indica doar essas roupas ou consertá-las, mas é importante não manter esses objetos desgastados por muito tempo.







Vassoura velha

Outro objeto que Kélida não aconselha ter em casa são vassouras muito desgastadas. As vassouras servem para varrer a sujeira e, automaticamente, levam toda a negatividade para fora. Ao manter esse objetivo por muito tempo, você está arquivando aquelas energias na sua casa. Uma vassoura velha e desgastada só vai contribuir para que as boas energias não entrem e que haja ainda mais energias ruins rondando seu lar.







Alguns tipos de imagem





O quinto elemento que não se deve ter em casa, segundo a mística, são fotos e imagens que te trazem emoções negativas, como quadros que representem chuvas, tempestades ou fotos que tragam angústia e sentimento de tristeza.

Kélida conta que todo elemento que traz um pensamento ou emoção negativa impede nossa evolução, principalmente quando falamos de fotos com lembranças de pessoas do passado, que não estão mais em nossa vida. “É importante ter uma foto que te traga uma boa lembrança dessa pessoa, e não o contrário”, garante.

A espiritualista reforça que não é precisa jogar esses objetos fora, mas é importante que essas imagens estejam longe dos seus olhos no dia a dia, pois esses sentimentos ruins costumam atrasar a progressão e a positividade.