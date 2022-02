Oficina de laço em fita para bebês é ofertada pela Secretaria da Mulher

A Prefeitura de Londrina, através da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), está promovendo a oficina “Laço em Fita: Aplicação em Presilha e Arco Infantil”, interessante para aqueles que gostam de acessórios infantis. As aulas serão ministradas pela artesã Lourdes Saloio nesta quarta-feira (9) e na semana seguinte, em 16 de fevereiro, das 14h às 16h.

A oficina será promovida na Casa da Mulher, localizada na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis, e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. Os materiais a serem utilizados serão fornecidos pela própria Casa da Mulher.

Lourdes Saloio afirma que a condução das atividades será realizada de acordo com o desempenho geral da turma. “Eu vou trabalhar um laço nessa aula. Se vir que elas estão indo bem, sem muita dificuldade, na atividade seguinte faremos outro laço. Agora, se o grau de dificuldade for mais alto, aí será um laço só, para ser terminado na outra aula”, explicou a artesã.







Ela também comentou sobre qual técnica será ensinada. “Hoje, as técnicas de laço são muitas, mas a mais usada é a do laço boutique, que é a técnica que vou ministrar. Vou explicar como usar em tiara para bebê, e também em arco e bico de pato, que é aquele prendedor de cabelo. Enfim, vou compartilhar alguns conhecimentos que tenho e que elas vão poder, no dia a dia, utilizar como uma fonte de renda”, detalhou.





Além do ensino da técnica, dicas e orientações também serão fornecidas para que as alunas possam desenvolver o trabalho. “Vou dar várias dicas sobre como fazer, como vender e onde comprar os materiais, porque às vezes a pessoa não sabe quais são os lugares mais baratos”, declarou a artesã.

De acordo com a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisneia Rampazzo, essa é uma forma de proporcionar mais oportunidades de renda às mulheres. “Essa oficina tem o intuito de oferecer uma técnica para uma geração de renda alternativa para a mulher. Olhando o mercado, a gente percebe que acessórios infantis têm uma alta procura. Então, é um conhecimento que vai poder fazer diferença para a renda das mulheres”, explicou Rampazzo.





A psicóloga também informou que serão realizadas, nos próximos tempos, outras edições da oficina com esta temática.