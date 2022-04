Oficina em Londrina aborda como socorrer bebês em casos de engasgamento

Com o objetivo de orientar pessoas para reagir adequadamente em casos de engasgo de bebês, a Escola de Governo da Prefeitura de Londrina promove, nesta terça-feira (26), às 19h, a oficina on-line “Ovace (Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho) em bebê”. Conduzida pelo enfermeiro e socorrista do Corpo de Bombeiros, Antônio Sérgio Silveira Pintenho, a atividade terá cerca de uma hora de duração e será transmitida pelo canal da Escola de Governo no YouTube, e permanece gravada para acesso posterior.

A palestra é gratuita e aberta a todos os interessados, porém, quem desejar receber o certificado de participação deve fazer sua inscrição por meio da página da Escola de Governo, inserindo a chave Ovace-2022.

Durante a aula, o especialista explicará como acontece a Ovace em bebês e qual é a sua classificação, detalhando situações de engasgo parcial, total e em crianças inconscientes. Por meio de demonstrações com bonecos, serão abordadas as técnicas apropriadas para agir durante um incidente do tipo, e o público terá a oportunidade de fazer perguntas ao fim da sessão.





A diretora Educacional da Escola de Governo, Andrea Carvalho Beluce, explicou que o órgão decidiu promover essa atividade porque o engasgo é muito comum entre bebês, inclusive representando uma causa mortis significativa nessa faixa etária. “Um dos propósitos principais da oficina é orientar as pessoas sobre como reagir rápido a essas situações pois, quando se trata de crianças pequenas, um segundo faz diferença. Por isso, além dos procedimentos de primeiros socorros, a palestra também vai incluir dicas sobre que serviços as pessoas devem contatar para solicitar ajuda”, comentou.





Quem quiser se informar sobre as palestras, cursos e outras atividades promovidas pela Escola de Governo pode acompanhar a página do órgão no Instagram. Também é possível entrar em contato pelo telefone (43) 3372-4567 ou através do e-mail [email protected]