Oficinas para idosos são promovidas nas regiões Norte e Oeste de Londrina

A população acima de 60 anos está convidada para participar de diversas atividades, como oficinas para produzir tira-manchas e para aprender técnicas de padaria, que estão sendo promovidas em todos os CCIs (Centros de Convivência da Pessoa Idosa). O projeto da SMI (Secretaria Municipal de Idoso) tem como ideia abrir espaços de lazer e socialização para as pessoas idosas de Londrina.

Nesta quarta-feira (14), às 9h, o CCI Oeste (Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Oeste) vai realizar a terceira oficina de sabão e seus derivados. Nesta aula prática, os participantes aprenderão a fazer um tira-manchas, similar ao vendido nos supermercados com uma embalagem cor de rosa. Publicidade Publicidade

A receita e a técnica serão ensinadas pelo pós-doutor em Físico-Química pela USP (Universidade de São Paulo) e professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Fábio Cezar Ferreira, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica na Avenida Serra da Esperança, 340, no Jardim Bandeirantes, próximo à sede do CCI Oeste, que fica na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. Há 50 vagas disponíveis para os interessados.

Para participar, os idosos podem se inscrever por telefone no (43) 3375-0334 ou pessoalmente na sede do CCI Oeste. Também é possível tirar dúvidas pelo Whatsapp (43) 3375-0307. Tanto a inscrição quanto a oficina são gratuitas. O próprio professor leva os ingredientes necessários para o preparo do produto, que pode ser usado para economizar em casa, assim como para gerar uma renda para as pessoas acima de 60 anos. Publicidade Publicidade

Segundo a assistente social da SMI, Rosely Sonoda Gomes, na primeira oficina realizada pelo professor da UTFPR, mais de 30 idosos participaram e aprenderam a fazer detergente caseiro com limão. “Amanhã, eles aprenderão a fazer o tira-manchas e, na próxima semana, o professor vai ensinar a fazer álcool em gel. O legal é que os idosos gostam, participam e logo que chegam em casa colocam em prática o que aprenderam. Isso é muito importante e é o que gostaríamos de divulgar na mídia, porque é um momento de socialização dos idosos, em que eles fazem novas amizades, conhecem pessoais diferentes e saem de casa. Gostaríamos que cada vez mais idosos participassem das atividades nos CCIs”, comentou.



PASSEIO AO VIVEIRO

Publicidade

Além da oficina de tira-manchas, as pessoas acima de 60 anos poderão participar de um passeio pelo Parque Ecológico João Milanez, conhecido como Viveiro Municipal de Londrina. Essa atividade está prevista para ser realizada na quarta-feira (14), no período da tarde, das 13h30 às 16h30, se não chover. Caso chova, a ação será remarcada para a próxima semana. Publicidade

O ponto de encontro para a saída do ônibus que levará os idosos será em frente ao CCI Oeste. Ao todo, há 45 vagas. Caso o número de inscritos ultrapasse o limite do ônibus, será aberta uma lista de espera para a próxima turma da atividade. Publicidade

A atividade faz parte do projeto Eco-Cidadania, que é uma parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), por meio do professor e biólogo Jorge Akira Oyama, e da geógrafa Mariza Pissinati, ambos profissionais da Sema, com os alunos da UTFPR. Durante o passeio haverá um momento de lanche compartilhado.

Neste projeto, as pessoas idosas aprendem mais sobre as plantas, o plantio e o cultivo corretos, sobre resíduos sólidos e o descarte correto, assim como a fazer uma composteira em casa. Agora, eles vão até o Viveiro para conhecer o local. “Uma das idosas que participa das atividades no nosso CCI trouxe uma muda de Moringa. Ela foi plantada, cresceu, virou uma árvore e hoje as sementes dela são dadas a outros idosos que frequentam o CCI. Nós sempre procuramos valorizar as ideias e a contribuição de cada um. A ideia é disseminar informações para eles de coisas que eles gostam, como as plantas”, contou Rosely Sonoda Gomes.



OFICINAS DE PADARIA