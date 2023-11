Papa Francisco brinca que "um pouco de uísque é bom"

O papa Francisco falou nesta quarta-feira (29) que "um pouco" de uísque é "bom", ao receber uma delegação do Celtic, time de futebol historicamente ligado aos católicos da Escócia.





Na audiência no Vaticano, o pontífice evitou falar devido a uma gripe que provocou o cancelamento da viagem a Dubai para a COP28, mas fez questão de deixar um conselho.

"Fiquei sabendo que vocês têm uma especialidade muito importante na sua terra, um 'leite' especial... Um pouco é bom", brincou, em referência ao uísque escocês.





Entretanto, Francisco aproveitou a ocasião para falar sério e defendeu que o esporte mantenha características do "amadorismo".





"Não importa se vencemos ou perdemos, todos lutam para vencer, mas a vitória não é a finalidade. A vitória é todo o percurso juntos, o jogo de equipe. Mantenham o amadorismo, essa é a coisa mais bela do esporte", defendeu.





A delegação do Celtic visitou o pontífice no dia seguinte à derrota por 2 a 0 para a Lazio, em Roma, pela Liga dos Campeões da Uefa, resultado que tirou do escocês qualquer chance de se classificar para as oitavas de final.