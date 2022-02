Papa Francisco diz que Jogos Olímpicos de 2022 serão 'experiência única' de paz

O papa Francisco enviou uma mensagem de apoio nesta quarta-feira (2) aos atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, em que definiu o evento esportivo como uma "experiência única" de paz e fraternidade humana.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante audiência geral, o líder da Igreja Católica pontuou que a "linguagem universal" do esporte é capaz de "construir pontes de amizade e solidariedade entre pessoas e povos de diferentes culturas e religiões".

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Saúdo calorosamente todos os participantes, desejo sucesso aos organizadores e que os atletas deem seu melhor. Espero que todos vivam uma experiência única de fraternidade humana e de paz", comentou o papa.





O líder religioso destacou ainda os competidores das Paralimpíadas de Inverno, que serão realizadas de 4 a 13 de março em Pequim.





"Abraço o mundo paralímpico, vamos ganhar juntos a medalha mais importante, que é ajudar a todos a superar preconceitos e tornar nossas comunidades mais acolhedoras e inclusivas. Também acompanho com atenção e emoção as histórias pessoais de atletas e paratletas refugiados, que o testemunho de vocês ajudem a encorajar a sociedade civil a se abrir com cada vez mais confiança a todos, não deixando ninguém para trás", finalizou.

Continua depois da publicidade