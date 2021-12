Papa Franciso completa 85 anos e pede acesso universal a vacinas

O papa Francisco completou 85 anos nesta sexta-feira (17) e aproveitou a ocasião para cobrar novamente acesso universal às vacinas contra o novo coronavírus.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em encontro com novos embaixadores no Vaticano, o líder da Igreja Católica pontuou que é "importante que a comunidade internacional intensifique os esforços de cooperação para que as pessoas tenham acesso rápido" aos imunizantes.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Não é uma questão de conveniência ou de cortesia, mas de justiça", declarou o papa, acrescentando que a pandemia segue "causando dor e sofrimento".





De acordo com o portal Our World in Data, 47% da população global está completamente vacinada contra a Covid-19, porém esse índice é de apenas 8,3% na África.





"Enquanto a pandemia mostrou o melhor da humanidade em termos de atos individuais e coletivos de generosidade e sacrifício, é preciso fazer mais em nível institucional e intergovernamental", acrescentou Francisco, ressaltando que sua esperança é de que a comunidade internacional perceba que "somos uma única família humana".

Continua depois da publicidade