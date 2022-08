Parque Arthur Thomas de Londrina faz enquete para escolher nome de estátua da capivara

Foi lançado nesta terça-feira (30) um concurso que vai escolher o nome de um dos monumentos do parque Arthur Thomas em Londrina. A iniciativa visa a Capivara, uma das estruturas que anteriormente abrigavam telefones públicos – os chamados “orelhões” – e que fica em frente à lanchonete do parque, próximo à lagoa.





A enquete é por meio do perfil do Instagram da Sema, e é promovida pela equipe da Gerência de Parques e Biodiversidade da Sema (secretaria Municipal de Ambiente).

Segundo o biólogo e gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, Jonas Henrique Pugina, a ideia surgiu da necessidade de aumentar o envolvimento do público com a conta da rede social. “Estávamos pensando em formas de aumentar o engajamento do Parque na rede social, e resolvemos postar nos stories uma caixinha de perguntas para que os seguidores enviassem as sugestões de nomes”, pontuou.





As sugestões foram enviadas pelos seguidores no dia 9 de agosto e, devido ao aumento de interações, a conta do Parque Arthur Thomas atingiu os 500 seguidores. “No dia 11, nós postamos um reels comemorando essa meta e, logo em seguida, já agrupamos os nomes que foram sugeridos e organizamos a enquete que lançamos hoje. Depois do resultado final, a Capivara irá receber um crachá com seu novo nome. Em seguida, serão realizados novos concursos para a escolha dos nomes da Garça e do Quati”, comentou.

Para participar do concurso, é simples. Basta acessaar o @parquearthurthomas e clicar no link que está disponível no story. Na sequência, na página da enquete, o público pode optar entre os 23 nomes que foram sugeridos. São eles: Thomas; Clara; Ayla; Kátia; Ziquifrida; Ana Catarina; Vitória; Marieta; Duda; Elliot; Capi; Bile; Capitu; Téo; Bolinha; Natu; Clarice; Carmem; Natureza; Elizabeth; Olga; Capibaby e Chaéris de Boas. “A enquete estará disponível até quinta-feira (1º) e é possível votar quantas vezes quiser. O resultado deve ser divulgado na sexta-feira (2), através do nosso perfil no instagram”, disse.