Pedalinhos mudam a paisagem do Lago Igapó 2 em Londrina

No domingo de Páscoa (17), muitas famílias aproveitaram a nova atração de lazer no Lago Igapó 2, na zona sul de Londrina. Com o tempo ensolarado, os passeios de caiaque, SUP (stand up paddle) e especialmente os pedalinhos mudaram a paisagem do cartão-postal e gerou filas ao longo do dia. De longe, era possível ver muitos "cisnes" e "caravelas" pela água.

O casal Nair, 69, e José Boito, 79, que mora pertinho do Lago, aproveitou o passeio de pedalinho para registrar o cenário. Eles se mudaram de Rio Branco (AC) para Londrina há cerca de três anos. “É um ótimo passeio. Tiramos muitas fotos bonitas lá do meio do Lago. Está aprovado”, contou a esposa. O passeio, que tem duração de 15 minutos, dá para cansar um pouco, segundo José. “Me lasquei porque tive que pedalar na ida e na volta”, comentou, em tom divertido.





