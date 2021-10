Planejamento e gestão: o que é necessário para abrir uma padaria de bairro?

Até pouco tempo, ir a uma padaria era apenas para adquirir o pão do café da manhã ou da tarde para a família. Atualmente, o papel desse estabelecimento é muito mais abrangente, pois tornou-se um ponto de encontro para um lanche rápido, o cafezinho e até mesmo para comemorar uma data festiva ou fechar uma transação comercial, tanto é que muitos locais contam com serviços de bar e restaurante integrados. Sem contar que, além da venda de pães e derivados, há espaços com itens de alimentação em geral.

Ser dono do seu próprio negócio é um desejo de grande parcela dos brasileiros, principalmente em um momento no qual o desemprego está elevado. Com isso, somente nos primeiros meses de 2021, a abertura de empresas cresceu 27%, segundo dados do Serasa.

Para quem deseja empreender, o investimento em estabelecimentos do ramo alimentar é notório, visto que requer muita inovação e planejamento. A ideia de montar uma padaria, além de exigir planejamento e muita cautela, visto ser um setor de muita concorrência atualmente, gera a necessidade de realizar um estudo sobre o investimento, e é exatamente ele que irá determinar o sucesso, evitando futuros erros.





Para iniciar seu plano na montagem de uma padaria, é necessário determinar de que tipo ela será. De acordo com classificação do Sebrae, as padarias podem ser:

Padaria tradicional: localizada nos bairros, com produção voltada para pão francês e doces, com poucos produtos agregados.





Boutique de pães: estabelecida em bairros com alto poder aquisitivo e com produção de pães mais elaborados, como baguete, italiano, ciabatta, etc.





Padaria de serviço: mais comuns nas regiões comerciais e que fornecem os produtos tradicionais das padarias e agregam confeitaria, bar e lanchonete.





Padaria de conveniência: semelhante à padaria de serviço, porém encontrada em bairros menores.





Após definir o perfil do estabelecimento, é importante providenciar os equipamentos indispensáveis para seu empreendimento, como batedeiras, resfriadores de água, modeladoras, amassadeiras, divisores de massas, fornos convencionais, entre outros, assim como regularizar os documentos necessários para funcionamento – desde a abertura da empresa até atender as orientações dos órgãos sanitários locais.





Torna-se imprescindível uma carteira de fornecedores dos suprimentos comprometidos com o empreendedor, principalmente ter um depósito de gás de qualidade e de confiança, para que a produção e venda de pães e derivados sejam um diferencial do seu negócio.