Planos para 2022: como economizar dinheiro desde o início do ano?

É comum traçar objetivos e metas para a vida, inclusive no âmbito financeiro, visto que muitas vezes é através do dinheiro que se atingem os desejos. Tanto é que, a cada início de ano, é corriqueiro fazer um planejamento, inclusive para não se surpreender com os imprevistos. É claro que não se pode deixar de lado as despesas fixas, ainda mais aquelas que chegam todo mês de janeiro, como IPTU, IPVA, material escolar, entre outras. Sem dúvida, para ter uma vida financeira tranquila durante o ano todo, é preciso mudar alguns comportamentos e hábitos.

Avaliar a vida financeira de períodos ou anos anteriores já é um passo importante para um resultado positivo. Com a análise de receitas e despesas, é possível diagnosticar os pontos favoráveis e desfavoráveis da economia pessoal. Para tanto, uma planilha com todos os gastos proporciona uma visualização mais clara, até mesmo com as datas de vencimento de seus compromissos financeiros. Evitar o pagamento em atraso automaticamente faz com que não haja a cobrança de juros e multas. Na verdade, a vida financeira deve ser administrada como uma empresa, que precisa de entrada de dinheiro para cobrir as despesas e manter uma lucratividade.





A partir do momento que se tem clareza de objetivos e despesas, é possível planejar até o investimento de capital, mesmo que seja com valores pequenos, mas que estejam dentro do seu orçamento mensal, como se fosse aquele boleto que vence mensalmente. Para não ter dificuldades financeiras, além de não ter gastos desnecessários, como comprar impulsivamente e ainda utilizar o cartão de crédito, a busca por uma renda extra auxilia bastante nos momentos de dificuldades financeiras e imprevistos. Aliás, é fundamental traçar as metas financeiras de forma palpável, ou seja, aquilo que realmente conseguirá atingir, desde que respeitado o seu plano inicial. Um exemplo é adquirir um automóvel: no seu planejamento, deve constar o valor disponível para aquisição e demais valores pertinentes a esse bem, como taxas de transferência, impostos veiculares, despesas com manutenção e até mesmo uma projeção de utilização do veículo. Inclusive, o abastecimento de combustível é uma informação de grande relevância para verificar se é benéfico ou não tal compra.





Promover gastos supérfluos ou desnecessários também compromete a tranquilidade de uma vida financeira estável. Dessa forma, é importante ter dinheiro disponível, que inclusive pode ser aplicado na poupança. Aliás, se o planejamento financeiro é seguido à risca, com o compromisso mensal nesse investimento, certamente, terá condições de lidar com os imprevistos. Lidar com as finanças pessoais não é um bicho de sete cabeças. Mesmo que a experiência anterior tenha sido desfavorável, criar o hábito da economia proporcionará ao longo do tempo ganhos na construção de uma vida financeira estável e ampliação do patrimônio.