Praça Nishinomiya recebe atividades do Projeto Estações

Neste domingo (5), a partir das 14h, será realizada a próxima edição do Projeto Estações – Movimenta Londrina, na Praça Nishinomiya (Avenida Santos Dumont), região leste, com o tema ''Meio Ambiente''.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Diversas atividades recreativas e serviços estarão à disposição da população de Londrina, por meio do projeto coordenado pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), com apoio de diferentes órgãos municipais e parceiros.

Continua depois da publicidade





Haverá um palco especial para a realização de diversas apresentações, que irão ocorrer das 14h10 às 17h30, como de karatê pela equipe Marcelo Oguido Team; de taekwondo com a equipe da Academia Madureira; aula de ginástica com os profissionais da Acethac; aula de zumba com a professora Joana Arruda; e show dos cantores Nixon Costa e Felipe Oliveira.





O presidente da FEL, Marcelo Oguido, informou que o objetivo da iniciativa é trazer as famílias aos espaços públicos da cidade, por meio da promoção de atividades de lazer, esporte e saúde. Por isso, a intenção é realizar o evento em todas regiões de Londrina. “Esta ação leva esporte e movimento para a população, o que é muito importante para a promoção da saúde das pessoas, além de agregar informações, por meio das secretarias que disponibilizam parte de seus serviços ao público”, enfatizou.





Durante a ação oportunidades disponíveis no Sine (Sistema Nacional de Empregos) serão apresentadas. Os idosos também terão diversos serviços à disposição, como a orientações sobre a Carteira de Transporte Interestadual para pessoas idosas; cadastro para passeios, grupos de convivência, inclusão digital, atividade física, hip hop, oficinas de memória, pintura em tecido, entre outras.

Continua depois da publicidade





A orientação sobre as endemias, como a dengue,também faz parte da programação. Para as crianças, o evento terá recreação e apresentação de fantoches da Educação e da Saúde.





O evento terá um espaço para recolhimento de lixo eletrônico.