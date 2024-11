Prazo para clientes da 123milhas recuperarem valores acaba nesta terça

Quem faz parte do grupo de credores da 123MILHAS?

Como posso consultar a lista de credores?

O que fazer se os meus dados não estiverem na lista de credores?





É necessário solicitar a inclusão de seus dados a partir da habilitação de crédito.

Esse processo é feito de forma extrajudicial e, por isso, não é necessário buscar o auxílio de um advogado ou da defensoria. A habilitação pode ser feita pelo próprio consumidor no site da administradora judicial pelo seguinte caminho:



- Realize o seu login no site da administradora

- Clique no link disponibilizado ao lado do "Caso queira se habilitar..."

- Preencha os dados apresentados, informando se tem ação judicial em andamento contra o grupo econômico 123milhas

- Caso a resposta seja positiva, indique os dados relativos ao processo nos campos correspondentes. É possível incluir mais de uma ação

- Clique na opção disponibilizada ao lado de "Para adicionar um novo negócio" e preencha as informações do formulário que será disponibilizado. É necessário indicar os dados do contrato celebrado com as empresas do grupo 123milhas

- Preencha as informações do modo mais criterioso possível. Envie documentos que podem servir de prova do contrato celebrado e não cumprido pela empresa. Por exemplo: comprovantes de desconto dos valores no seu cartão de crédito, de pagamento de boletos ou de transferência de valores à empresa, confirmação da compra de passagem aérea recebida no seu email, entre outros



Se o cliente tiver celebrado mais de um contrato com o grupo, o procedimento de "adicionar um novo negócio" deve ser feito quantas vezes for necessário para contemplar todos os créditos perdidos.