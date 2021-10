Procon ameaça multar WhatsApp em R$ 10 mi e diz que só 'terremoto' a isentaria por apagão

O Procon-SP notificará o WhatsApp, que pertence ao Facebook, por causa do apagão global ocorrido na segunda-feira (4). No Brasil, o aplicativo de mensagens ficou fora do ar por mais de sete horas.

O órgão afirma que muitas pessoas sofreram prejuízos em razão da prestação deficiente de serviço e que apenas um "evento muito forte", como um terremoto, poderia isentar o WhatsApp de responsabilidade.

Segundo o Procon-SP, a multa por eventuais danos morais e materiais pode chegar a R$ 10,7 milhões. A notificação à empresa, que deve ser enviada nesta terça (5), questionará os motivos que levaram à pane.





"Falhas internas não eximem a responsabilidade da prestadora de serviço", afirma o diretor do órgão, Fernando Capez. "O consumidor que se sentir prejudicado com a queda do sinal deverá aguardar as informações prestadas pelo WhatsApp ao Procon", segue.





Na noite de segunda-feira, o Facebook afirmou que o apagão em suas redes, incluindo o Instagram, foi causado por um erro ocorrido durante uma mudança em suas configurações, confirmando que a falha foi consequência de um problema interno, não de um ataque hacker.





De acordo com a empresa, a falha ocorreu durante uma mudança numa estrutura que coordena o tráfego entre seus centros de dados, o que gerou um efeito cascata que interrompeu a comunicação e fez com que outros centros fossem afetados, causando o apagão.





"A causa dessa interrupção também afetou muitas ferramentas e sistemas que utilizamos em nossas operações diárias, complicando nossas tentativas de diagnosticar e resolver o problema rapidamente", informou a plataforma, que diz estar trabalhando para entender melhor o que aconteceu.





A rede afirmou ainda que não há evidências de vazamentos de dados durante o apagão, mas não divulgou quantos dos mais de 2,7 bilhões de usuários de aplicativos do grupo foram afetados.





O Facebook também utilizou a nota para pedir desculpas aos usuários pelo apagão.