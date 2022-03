Procon/PR orienta sobre uso obrigatório do código 0303

As ligações de telemarketing agora devem mostrar o código 0303 na frente do número das empresas que vendem serviços e produtos por meio de telefones celulares.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A obrigatoriedade foi determinada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e entrou em vigor na última quinta-feira (11). A medida valerá também para as ligações de telefones fixos, a partir de junho.



Continua depois da publicidade





Os consumidores não desejam mais receber ligações de telemarketing no celular ou telefone fixo, poderão bloqueá-las através da Plataforma do Procon-PR. Basta apenas um bloqueio válido para o código 0303.







Se mesmo com o bloqueio, passados 30 dias, o consumidor continuar recebendo as ligações ele poderá fazer sua reclamação, informando a empresa que ligou, horário do atendimento e o nome do atendente, para que sejam aplicadas as multas previstas no código do consumidor.