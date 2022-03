Procon/PR promove mutirão online para renegociação de dívidas

O Procon/PR (Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) promove neste mês de março, dos dias 7 a 31, um mutirão online de renegociação de dívidas.

Nesta ação, participarão mais de 160 bancos e instituições financeiras.





A ação acontecerá exclusivamente pela internet.





Através da plataforma de solução de conflitos, para participar do mutirão online basta o consumidor fazer o seu registro neste site.

Quando receberá um login e senha. Em seguida, deve fazer o relato do seu problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.





No momento do preenchimento do registro é importante que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte das instituições participantes.





Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno do credor.