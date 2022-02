Procurando emprego? Conheça seis plataformas que anunciam vagas

A Gupy, plataforma de recrutamento e seleção, anunciou na última quinta-feira (10) a aquisição da concorrente Kenoby, após receber aporte de R$ 500 milhões em rodada liderada por fundos de investimento.

Com a aquisição, a plataforma soma mais de 2.300 clientes e 36 milhões de usuários, e projeta chegar a 80 mil vagas publicadas por mês.

As empresas cadastradas na Gupy podem publicar vagas e criar as etapas do processo seletivo. Os candidatos se inscrevem e acompanham o status pela própria plataforma.





Com o uso de um único currículo, é possível se candidatar para qualquer vaga de efetivo, temporário, jovem aprendiz, estágio, trainee, associado e terceirizado.



A plataforma utiliza uma inteligência artificial, chamada Gaia, que classifica os candidatos mais alinhados com as competências e habilidades definidas pelas empresas.





Conheça, abaixo, plataformas que facilitam a vida do candidato na busca por uma vaga de emprego.





Gupy

www.gupy.io

Como funciona? O profissional pode encontrar vagas, se candidatar, realizar o processo seletivo totalmente online e acompanhar o status de cada etapa





Quais tipos de vagas? Efetivo, temporário, jovem aprendiz, estágio, trainee, associado e terceirizado





É pago? Não





Quais empresas utilizam? Ambev, Vivo, Cielo e Lojas Renner





99jobs

www.99jobs.com

Como funciona? O candidato tem acesso a todas as oportunidades de emprego no site. Após a inscrição, na própria plataforma, a empresa irá se comunicar com o profissional sobre o andamento da seleção. No feed do profissional, será possível acompanhar o status do processo. O site mostra ainda qual a porcentagem de fit cultural que o candidato tem com a companhia, isto é, se está alinhado com a cultura e valores da empresa





Quais tipos de vagas? Estágio, trainee, temporário e efetivo





É pago? Não





Quais empresas utilizam? Coca-Cola, Disney, Uber e Carrefour





Vagas.com

www.vagas.com.br

Como funciona? O profissional pode pesquisar vagas por nome do cargo, empresa ou área de interesse. Além disso, é possível refinar a busca por local de trabalho (presencial ou home office), cidade, país, benefícios, áreas de interesse, nível (pleno, gerência, júnior/trainee e sênior) e optar por vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Depois de enviar o currículo para a vaga desejada, é preciso esperar o recrutador entrar em contato





Quais tipos de vagas? Estágio, trainee, jovem aprendiz, técnico e efetivo





É pago? Não





Quais empresas utilizam? Globo, Unilever, 123 milhas e Avon





InfoJobs

www.infojobs.com.br

Como funciona? O candidato pode encontrar vagas de emprego pelo nome do cargo ou palavra-chave e pela localização. Além disso, é possível refinar a busca por modalidade de trabalho (presencial ou home office), a distância (em km), data de publicação da vaga, salário, área profissional, tipo de contrato, jornada (período do dia que deseja trabalhar) e se tem alguma deficiência. Após o envio do currículo -que pode ser feito dentro da plataforma ou por arquivo anexado-, é preciso aguardar o recrutador entrar em contato





Quais tipos de vagas? Efetivo, técnico, estágio, temporário, trainee, jovem aprendiz, autônomo, prestador de serviços (PJ) e cooperado





É pago? O candidato pode usar a plataforma de forma gratuita, mas os planos pagos dão maiores chances de conseguir um emprego





Quais empresas utilizam? Stefanini, Swift, McDonald's e Lojas Riachuelo





Indeed

https://br.indeed.com

Como funciona? O profissional cadastrado no site pode pesquisar vagas por cargo, palavra-chave (relacionada ao tipo de vaga que está buscando) ou empresa, e também filtrar pela localização.

Há duas formas de se candidatar pela plataforma: o candidato pode se inscrever em vagas de emprego dentro da plataforma ou clicar em "candidatar-se no site da empresa", assim será direcionado para a página da companhia que está anunciando a oportunidade





Quais tipos de vagas? Tempo integral, efetivo, meio período, autônomo, temporário, freelancer, estágio e aprendiz





É pago? Não





Quais empresas utilizam? Claro Brasil, Heineken, Sesc (Serviço Social do Comércio) e Honda





Catho

www.catho.com.br

Como funciona? O candidato pode filtrar a busca de vagas por cargo ou palavra-chave, localização, data de publicação, faixa salarial, área profissional, tipo de deficiência e tipo de contrato. Ele seleciona a empresa e seu currículo, que pode ser criado dentro da plataforma, é enviado ao recrutador





Quais tipos de vagas? Temporário, efetivo, estágio, técnico, autônomo, prestador de serviço (PJ), cooperado e freelancer





É pago? É possível usar a plataforma de forma gratuita, mas há dois planos pagos -básico (trimestral em 3x de R$ 29,90) e profissional (trimestral em 3x de R$ 59,90)-, que dá maiores chances de conseguir um emprego





Quais empresas utilizam? Netshoes, MRV Engenharia, Americanas e IBM