Qual o maior desafio de cada signo no dia a dia? Confira

Enfrentando desafios? Dias difíceis? Ah, eles estão por toda parte! Mas a astrologia pode ser uma grande aliada na superação dessas barreiras. Além de compreender características de nossa personalidade, a astrologia pode também fornecer informações sobre nossa vida, relacionamentos, qualidades e, principalmente, sobre nossos desafios.

Enquanto uma ariana, conhecida por sua natureza impetuosa, pode enfrentar desafios ao lidar com a paciência e a persistência necessárias para atingir metas de longo prazo. Uma taurina, por outro lado, pode enfrentar contratempos em lidar com mudanças repentinas, em virtude da sua estabilidade e inflexibilidade. "Isso não significa que todas as pessoas de um determinado signo enfrentarão exatamente os mesmos desafios, pois cada pessoa é única e possui uma combinação única de influências astrológicas em seu mapa astral", resume Katrina Devilla, consultora esotérica da iQuilíbrio.

Veja algumas tendências que podem ser exploradas e superadas, segundo Katrina.



ÁRIES

Arianas são muito animadas, mantêm sempre o dinamismo em sua vida, e todos os seus desafios partem disso. Elas têm que tomar cuidado no amor, pois devem entender que a rotina acontece. Além disso, precisam encontrar disciplina para terminar os projetos que começam.



TOURO

As taurinas são amáveis, mas podem também deixar crescer uma personalidade apegada demais. Um desafio da taurina deriva disso: ciúmes. É necessário cuidado para não tomar conta. Além disso, elas precisam entender que existem pessoas com opiniões diferentes, e isso é algo bom, mesmo que adorem defender seu ponto de vista.



GÊMEOS

Conseguir manter a concentração é o maior desafio da geminiana. Esse signo é ativo e não consegue parar quieto. Isso é algo negativo para o foco nos estudos e na carreira, por exemplo. A nativa deve pegar esse dinamismo e usar para incrementar sua criatividade. É necessário também cuidado para não atrapalhar relacionamentos com sua inconstância.



CÂNCER

Cancerianas são conhecidas por serem extremamente emocionais, e, como tudo o que é extremo, isso tem um lado positivo e um negativo. A qualidade da canceriana é ser leal e amorosa, mas essa emoção pode torná-la uma pessoa exagerada e, por colocar as pessoas em um patamar acima, com baixa autoestima. O desafio é aprender a ser comedido e saber se valorizar.



LEÃO

As leoninas sabem se valorizar: elas entendem suas características e se posicionam em relacionamentos. Isso é muito importante, mas pode acabar criando uma pessoa arrogante. Vale tomar muito cuidado! As pessoas deste signo também precisam deixar o orgulho de lado, pois todos nós erramos e precisamos correr atrás.



VIRGEM

O perfeccionismo desse signo é clássico. Essa característica é ótima: pode-se deixar qualquer tarefa na mão dessa nativa sem medo. Por outro lado, isso pode trazer pontos negativos: a virginiana, além de sofrer por se cobrar demais, pode começar a querer esse perfeccionismo da parte dos outros. Isso é péssimo, principalmente para relacionamentos.



LIBRA

As librianas são equilibradas e gostam de mediar conflitos. Isso mostra como elas são calmas e dispostas a resolverem problemas. No entanto, muitas librianas podem parecer não ter opinião formada. Seu desafio é saber se expressar e se colocar em sociedade. Não aceitar tudo o que é imposto é importante para sua personalidade.



ESCORPIÃO

As escorpianas levam tudo com emoção ao extremo. Todos os seus projetos são concluídos pela energia infindável do signo, que não costuma medir esforços. Mas não se pode querer as coisas a todo custo, e é preciso tomar cuidado para não magoar as pessoas e não ser obsessiva e imprudente.



SAGITÁRIO

As sagitarianas são sociáveis: falam muito e adoram expor opiniões. O excesso de sinceridade pode ser um problema. Este signo deve pensar duas vezes antes de falar e saber a hora de parar. Tudo isso pode gerar muitos arrependimentos.



CAPRICÓRNIO

Muito controladas em relação às finanças, as capricornianas devem entender que existe um limite para isso e que o egoísmo pode surgir. Além disso, não podem ser pessimistas em todos os aspectos da vida. Este é um signo que adora se planejar e se frustra quando as coisas dão errado.



AQUÁRIO

O principal desafio da aquariana é alinhar seus pensamentos com algumas convenções existentes. Este signo é muito criativo e cheio de ideias, além de ter uma tendência a se rebelar, o que é ótimo, mas tem de ser controlado em sociedade.





PEIXES