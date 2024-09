Especialista dá dicas de como reduzir o tempo online e atingir o bem-estar digital

Com a era das redes sociais, se torna cada vez mais comum observar o declínio da saúde mental ligado a um maior tempo online. A junção de estímulos diferentes e o excesso de informações disponíveis pode ter um papel importante em quadros como ansiedade e depressão.





Pensando nisso, o professor e especialista em tendências digitais, Rafael Terra, lança o livro Bem-Estar Digital, onde aborda como aproveitar os benefícios da tecnologia sem se perder em armadilhas, preservando assim a saúde mental.

A obra reúne 12 princípios fundamentais para cultivar uma vida conectada que promova oportunidades, saúde, felicidade e, acima de tudo, paz interior. Os ensinamentos incentivam a criação de hábitos para respeitar limites pessoais e valorizar conexões humanas autênticas.





O conceito de bem-estar digital está atrelado ao uso saudável de dispositivos como celulares, computadores e tablets visando evitar impactos negativos na saúde mental e física. A busca por esse equilíbrio pede compreensão e gerenciamento de como e por quanto tempo o internauta usa dispositivos e plataformas, visando a qualidade de vida do “eu” real e do “eu” virtual.

Autoconsciência, autenticidade, necessidade de foco, resiliência, empatia, desconexão planejada, mindfulness tecnológico, privacidade e segurança são alguns dos pilares apresentados ao longo das páginas. Para o autor, eles funcionam como ferramentas transformadoras para quem deseja que os momentos conectados sejam fonte de realização e relaxamento, ao invés de esgotamento e ansiedade.





Dentre as dicas práticas para auxiliar os leitores a gerenciar melhor as interações em rede, uma das recomendações é a identificação de gatilhos e emoções despertadas com as mensagens, vídeos e fotos compartilhadas.

Terra também chama a atenção para a importância de reconhecer que não é possível consumir todo o conteúdo disponível na internet e reforça que dizer "não" a certas distrações é essencial para manter o foco nas prioridades.





Outras orientações cruciais são a definição de horários sem internet e a criação de zonas livres de tecnologia em casa, como o quarto de dormir. A prática da higiene do sono é enfatizada, assim como a redução do fluxo de e-mails de marketing e ofertas para evitar a sobrecarga de informações.

O desapego digital também é um pilar importante, por isso, o autor recomenda a revisão periódica de arquivos, fotos e documentos digitais, excluindo o que não é mais necessário para manter uma rotina organizada e menos estressante.





Ainda segundo Terra, mesmo construindo relações fortes a partir da internet, é importante não perder de vista as experiências reais e tangíveis com as pessoas com quem se convive, por serem elas que nos tornam verdadeiramente humanos. “Tempo online é vida real, gerencie-o com a mesma seriedade”, alerta. “Alimente sua mente com conteúdo que nutre, não que esgota”, complementa.

Bem-estar Digital ensina a reduzir os danos emocionais e psicológicos da exposição contínua em espaços como Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook e outras mídias sociais. A obra tem o objetivo de auxiliar com a compreessão de que o caminho para enfrentar o dilema de estar cronicamente online passa pela conscientização sobre o uso da tecnologia, a prática do autocuidado digital e a análise crítica do conteúdo consumido.





Serviço:

Título: Bem-estar Digital: Os 12 princípios para viver melhor no mundo hiperconectado

Autor: Rafael Terra

Editora: DVS Editora

Preço: R$ 54,00

Onde encontrar: Amazon